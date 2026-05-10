Todos los partidos de la Eredivisie a la vez: ¿dónde verás este domingo a tu equipo favorito?

En la jornada 33 de la Eredivisie todos los partidos se jugarán a la vez: el domingo 10 de mayo a las 16:45. ESPN tiene cuatro canales. ¿Dónde ver el partido de tu equipo? Te lo contamos a continuación.

El PSV ya es campeón, pero la lucha por las plazas europeas promete espectáculo con Feyenoord, NEC, Ajax y FC Twente, mientras que el NAC Breda podría descender.

ESPN emitirá en directo los encuentros del Ajax, el Feyenoord y el PSV, mientras que en ESPN 1 se irá alternando entre todos los partidos de la Eredivisie.

ESPN 1: Programa de alternancia

ESPN 2: Feyenoord - AZ

ESPN 3: Ajax - FC Utrecht

ESPN 4: PSV - Go Ahead Eagles

Una victoria del Feyenoord sobre el AZ le daría el pase directo a la fase de grupos de la Liga de Campeones, mientras que el Ajax necesita ganar en casa al FC Utrecht para mantener vivas sus opciones de ocupar el tercer puesto y disputar la fase previa. PSV y Go Ahead Eagles se ven las caras en el Philips Stadion sin nada en juego.

¿Dónde ver el resto de la Eredivisie?

Los seis partidos restantes se podrán ver en directo por ESPN Watch. Los suscriptores de Ziggo, KPN u otras cadenas deportivas neerlandesas acceden a ESPN 1, 2, 3 y 4 en vivo o bajo demanda. El servicio está disponible en la web de ESPN Nederland y en la app de ESPN para smart TVs, móviles, tabletas y ordenadores.

El NEC recibe al FC Groningen y lucha por el tercer puesto, mismo objetivo del FC Twente, que enfrenta al Sparta Rotterdam en De Grolsch Veste. También se juega mucho en el duelo clave por la permanencia entre Excelsior y FC Volendam.

Disponible en ESPN Watch (web o app):

FC Groningen - NEC

FC Twente - Sparta Rotterdam

sc Heerenveen - NAC Breda

Excelsior - FC Volendam

Telstar - Heracles Almelo

PEC Zwolle - Fortuna Sittard



