Todos los futbolistas que jugaron en Boca y en River

Son 99 los jugadores que se pusieron la azul y oro y la roja y blanca en algún momento de su carrera. ¿Quién será el número 100?

"Hay una cosa que no se puede cambiar... No se puede cambiar de pasión", le dice Guillermo Francella a Ricardo Darín en una de las escenas más memorables de El secreto de sus ojos, película argentina ganadora del Óscar. Sin embargo, esa máxima escrita por Eduardo Sacheri no siempre se cumple en el fútbol: pocas traiciones duelen más que las de aquellos que algunas vez vistieron una camiseta y, luego, la de su máximo rival.

En el caso del Superclásico, esa infidelidad se potencia aún más. Los casos de futbolistas que jugaron primero en Boca y después en River, y viceversa, no son aislados, sino que se repiten a lo largo de una historia que empezó con Pedro Moltedo (del Millonario al Xeneize) en 1905 y cuyo último representante es Lucas Pratto (de La Ribera a Núñez). Son, hasta ahora, 99 jugadores, pero todo indica que el número 100 se hará esperar y no será Leandro González Pirez.

DE RIVER A BOCA

Pedro Moltedo, Agustín Angotti, Ramón Lamique, Anempodisto García, Luis Solans, Alfredo Elli, Agustín Lanata, Alfredo Martín, Zoilo Canaveri, Antonio Ameal Pereyra, Pedro Marassi, Ricardo Zatelli, Camilo Antonio Bonelli, Ricardo Staggi, Joaquin N. Martinez, José Manuel Moreno, Juan José Pizzutti, Miguel Angel Rodriguez, Norberto Menendez, Alfredo Hugo Rojas, Roque Mario Ditro, Marcos Hugo Zarich, José Luis Luna, Jorge Hugo Fernández, Hugo Orlando Gatti, Francisco Manuel Sá, Daniel Juan Silguero, Anibal Francisco Cibeyra, Ernesto Mastrángelo, Carlos Horacio Salinas, Victorio Nicolas Cocco, Hugo Oscar Coscia, Carlos Manuel Morete, Eduardo Oscar Bargas, Pablo Agustin Comelles, Osvaldo Alejandro Pérez, Juan José López, Carlos José Barisio, Carlos Angel López, Carlos Daniel Tapia, Julio Jorge Olarticoechea, Pablo Carlos Erbín, Gerardo Manuel Reinoso, Gabriel Omar Batistuta, Fabio Mario Talarico, Rubén Fernando Da Silva, Fernando Andrés Gamboa, Claudio Paul Caniggia, Julio César Toresani, Fernando Gabriel Cáceres, Néstor Gabriel Cedrés, Jorge Daniel Martinez, Abel Eduardo Balbo, Luciano Gabriel Figueroa, Julio César Cáceres y Jesús David José Méndez.

El artículo sigue a continuación

LOS CASOS DESTACADOS:

Hugo Orlando Gatti salió de Atlanta, pero enseguida mostró condiciones y pasó a River, en donde atajó entre el '64 y el '68. Pero adelante tenía a Antonio Carrizo, por lo que pasó a Gimnasia La Plata y, desde allí, tras seis años en la institución, se dio su llegada a Boca de la mano de Juan Carlos Lorenzo en el '76. El Loco, que ya tenía 32 años, atajaría en el Xeneize hasta el '85. Es el jugador con más superclásicos disputados: 52.

salió de Atlanta, pero enseguida mostró condiciones y pasó a River, en donde atajó entre el '64 y el '68. Pero adelante tenía a Antonio Carrizo, por lo que pasó a Gimnasia La Plata y, desde allí, tras seis años en la institución, se dio su llegada a Boca de la mano de Juan Carlos Lorenzo en el '76. El Loco, que ya tenía 32 años, atajaría en el Xeneize hasta el '85. Es el jugador con más superclásicos disputados: 52. Juan José López fue uno de los grandes volantes de la década del '70. Surgió de River, en donde jugó 12 años y convirtió 82 goles en 466 partidos. En 1981 pasó a Talleres y en 1982 se lo llevó Boca.

fue uno de los grandes volantes de la década del '70. Surgió de River, en donde jugó 12 años y convirtió 82 goles en 466 partidos. En 1981 pasó a Talleres y en 1982 se lo llevó Boca. Medio lungo y muy flaco, River compró a Gabriel Omar Batistuta en 1989, luego de un año en el que se había destacado en Newell's. Pero en el Millonario le costó: no era el tipo de delantero que le gustaba a Daniel Passarella, por entonces DT del Millonario. Así, pasó directamente a Boca en 1990 y de la mano de Oscar Tabárez se convirtió en el goleador (19 tantos y siete asistencias en 47 partidos) que se consagró en Europa durante la década del '90.

DE BOCA A RIVER

Vicente Oñate, Donato Abbatángelo, Ramón Ferreira, Alberto Juan Penney, Francisco Taggino, Luis Demóstenes Gaete, Alfredo Garasini, Dante Pertini, Severiano Álvarez, Casildo Fallatti, Eugenio Cacopardo, Cataldo Spitalle, Juan José Negri, Alberto Emilio De Zorzi, Juan Apolonio Vairo, Fausto Iseo Rosello, Francisco Lombardo, Juan Carlos Barberis, Jorge Alberto Diz, Nestor Italo Isella, Miguel Angel Loayza, Rubén Horacio Galleti, Alberto Cesar Tarantini, Carlos Damian Randazzo, Oscar Victor Trossero, Ricardo Alberto Gareca, Oscar Alfredo Ruggeri, Ramón Miguel Centurión, Rubén Darío Gómez, Jorge Nicolas Higuaín, Jorge Roberto Rinaldi, José Milton Melgar, Juan Amador Sánchez, Sergio Angel Berti, José Luis Villareal, Gabriel Omar Amato, Sebastián Pascual Rambert, Nelson David Vivas, Jonatan Ramón Maidana, Jonathan Fabbro, Bruno Saúl Urribarri, Nicolás Santiago Bertolo y Lucas David Pratto.

LOS PASES DESTACADOS: