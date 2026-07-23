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Todos los espectadores de Vojvodina - Ajax se irritan de inmediato hasta la exasperación por exactamente lo mismo

Vojvodina vs Ajax
Vojvodina
Ajax
Conference League Qualification

Ajax se adelanta con mucha rapidez este jueves por la noche ante el FK Vojvodina en la fase previa de la Conference League, pero aun así muchos aficionados de Ámsterdam están que trinan. Y es que la realización parece no estar al tanto del logotipo actual.

Ajax volvió a partir de la temporada 2025/2026 al logotipo clásico del club que utilizó hasta 1991. El regreso se produjo con motivo del 125.º aniversario del Ajax y también era un deseo largamente acariciado por muchos aficionados. Con el antiguo logotipo, el club quería subrayar la conexión con su rica historia, su tradición y el propio ADN del Ajax.

Sin embargo, la realización no parece estar al tanto de ello, ya que al mostrar las repeticiones se utiliza continuamente el anterior logotipo del conjunto de Ámsterdam. Los aficionados se dan cuenta de inmediato y están profundamente molestos.

Amistosos
Ajax crest
Ajax
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Vojvodina
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