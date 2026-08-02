La estrella brasileña Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, se prepara para regresar a la capital española durante las próximas horas, tras disfrutar de unas vacaciones de verano excepcionales que comenzó en la estadounidense Miami y culminó con una deslumbrante fiesta de despedida en su ciudad natal, São Gonçalo, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, ayer sábado, rodeado de sus amigos y su familia.

Imágenes ampliamente difundidas a través de las redes sociales mostraron al jugador, de 26 años, junto a su pareja Virginia, vistiendo la camiseta del equipo de baloncesto Miami Heat, concretamente la equipación de la leyenda Dwyane Wade, en una celebración descrita como «espectacular en todos los sentidos».

Las imágenes también llamaron la atención sobre un cambio notable en los rasgos del rostro de la estrella brasileña, ya que resultó evidente que se había sometido a una operación de cirugía estética que confirió a su mentón una mayor rectitud.

Estas vacaciones llegan tras una destacada actuación del jugador con la selección de la samba en la última Copa del Mundo, donde marcó 4 goles en 5 partidos, lo que reforzó su estatus como una de las principales estrellas del mundo e incrementó su valor de mercado.

Pero el regreso a Madrid no será solo para descansar, sino para afrontar unas negociaciones decisivas que podrían determinar su futuro con el club blanco. Y es que le espera el entrenador portugués José Mourinho en el centro de entrenamiento de Valdebebas, mientras el director deportivo José Ángel Sánchez y el presidente del club Florentino Pérez aguardan para discutir el asunto de la renovación de su contrato, que el Real Madrid busca cerrar lo antes posible.

Este asunto adquiere una importancia máxima ante la proximidad del final del contrato de Vinicius el próximo verano, lo que sitúa a la directiva del club blanco ante dos opciones y ninguna tercera: o bien alcanzar un acuerdo rápido de renovación, o bien venderlo este verano para evitar perderlo gratis dentro de un año, un escenario que los observadores no descartan en caso de que fracasen las negociaciones.

La trayectoria de la estrella brasileña, que se incorporó al Real Madrid en 2018 procedente del Flamengo, entra en una nueva y decisiva etapa tras un verano excepcional marcado por su brillante actuación en el Mundial y las legendarias celebraciones, de modo que los próximos días serán los encargados de revelar el siguiente capítulo de su historia con el gigante español.