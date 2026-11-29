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El Lazio sigue en lo más alto de la Serie A. Gennaro Gattuso aprovecha para lanzar un dardo a sus críticos, mientras que su jugador Davide Frattesi sorprende con una imagen humorística.

Davide Frattesi se apresuró a coger el móvil para mostrar su última historia de Instagram a todos los aficionados del Lazio. Es un fotomontaje con la cabeza de un perro marrón y el rostro del centrocampista. Los dos tienen los ojos cerrados y parecen completamente relajados. Junto a ellos aparecen el número -5 y tres puntos.

La publicación es el meme y el lema de los aficionados del Lazio esta temporada. Tras la bochornosa eliminación copera de agosto ante el Mantova, de segunda división, se señaló al club como candidato al descenso. Y, como tal, acumula con actitud desafiante puntos para lograr la permanencia.

La imagen muestra al llamado «Cane Salvezza», el «perro de la salvación». Se considera que 40 puntos son, por regla general, los necesarios para seguir en la liga. El Lazio tiene 35. Así que solo le faltan cinco.

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Undécima victoria en 13 partidos: el Lazio firma una temporada de ensueño

«La verdad es que no esperábamos estar a -5 en noviembre. Esta temporada supera incluso las expectativas más atrevidas, sobre todo si pensamos en el partido contra el Mantova», añadió Frattesi. «Nos hemos recuperado y estas victorias nos dan aún más impulso, así que ahora no queremos parar».

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El 2-1 ante el Torino del sábado permitió al Lazio alcanzar esa nueva cifra. Fue su undécima victoria en 13 partidos de liga esta temporada, a los que se suman dos empates. La derrota ante el equipo de la Serie B en la Coppa Italia, el 16 de agosto, ha sido la única de esta campaña.

Frattesi sacó por primera vez al perro de la salvación en octubre. Al parecer, animado por un 3-0 en casa de la Juventus, el club con más títulos, el jugador de 27 años puso el contador en -21. Desde entonces, todo ha ido a una velocidad vertiginosa.

Getty Images

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Gennaro Gattuso lanza un dardo a sus críticos

Como cabía esperar, el entrenador de Frattesi no se muestra tan juguetón, sino más bien directo. El sábado, Gennaro Gattuso se sintió con ganas de lanzar un buen dardo a sus críticos.

«No he olvidado lo que se dijo al principio de la temporada», declaró la leyenda del Milan a Gazzetta.it. «Todos decían que este equipo no estaba a la altura y que yo era un entrenador incapaz. Decían que la permanencia era el único objetivo posible. Y, sin embargo, aquí estamos».

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Si el Lazio mantiene mínimamente el rumbo, el perro de la salvación estará jubilado mucho antes de Navidad. Quedan tres partidos de liga en el año natural, aunque no serán fáciles. El primero será en casa ante el Atalanta de Bérgamo el próximo fin de semana.

Una semana después llegará el derbi de la ciudad contra el equipo de rojo y amarillo, que también está firmando una temporada sobresaliente. El Frosinone, un recién ascendido que está rindiendo a gran nivel, recibirá al Lazio el 18 de diciembre. Dos días antes de Nochebuena se disputará en Milán la Supercoppa ante el Inter, ganador del doblete.