El Al-Ittihad concluyó las primeras siete jornadas de la Roshn League como el único equipo que no ha perdido desde el inicio de la temporada, tras imponerse con fuerza en la lucha por el liderato de la tabla, a solo un punto del Al-Hilal, líder de la clasificación.

El Al-Ittihad ofreció un inicio de temporada sólido, en el que sumó 17 puntos en siete partidos, tras cosechar cinco victorias y dos empates, para mantener su registro sin derrotas hasta el final de la séptima jornada.

El equipo marcó 12 goles en sus siete encuentros, mientras que su portería fue batida en seis ocasiones, confirmando su capacidad de lograr el equilibrio entre la fuerza ofensiva y la solidez defensiva, y saliendo de la primera fase de la temporada con uno de los registros más destacados de la competición.

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El Al-Ittihad, el único superviviente

El registro del Al-Ittihad cobró aún mayor importancia después de que cayeran todos los equipos que compartían con él la condición de invictos en las primeras jornadas de la temporada, según informó el diario "Asharq Al-Awsat" saudí.

El propio Al-Ittihad fue la primera víctima de este registro, tras infligir la primera derrota al Al-Nassr, que quedó así fuera de la lista de equipos que no habían perdido, antes de que el Al-Hilal encajara su primera derrota ante el Neom, y llegara después el turno del Al-Khaleej, que cayó ante el Al-Riyadh en la séptima jornada.

De este modo, el Al-Ittihad se erigió como el único equipo de la liga saudí que concluyó las primeras siete jornadas sin derrota, en una señal que refleja el grado de estabilidad que vive el equipo desde el comienzo de la temporada.

La importancia del registro logrado por el Al-Ittihad no se limita a mantener su casillero sin derrotas, ya que el equipo entra en el parón internacional situado en el segundo puesto con 17 puntos, a solo un punto del Al-Hilal, líder con 18 puntos.

Al mismo tiempo, el Al-Ittihad supera al Al-Nassr y al Al-Qadsiah, que suman 16 puntos cada uno, confirmando su fuerte presencia en la carrera por la cima y colocándose entre los principales candidatos a seguir presionando al Al-Hilal en las próximas jornadas.

Esta situación otorga al equipo un impulso anímico importante antes de la reanudación de las competiciones, sobre todo porque la diferencia con el líder no supera el punto, lo que hace que cualquier tropiezo del Al-Hilal o una nueva victoria del Al-Ittihad pueda cambiar la fisonomía del liderato.

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Un parón para reajustar cuentas

El parón llega para brindar al cuerpo técnico del Al-Ittihad una oportunidad importante de reorganizar las piezas del equipo y trabajar en corregir algunos detalles antes de regresar a la competición en el mes de octubre, durante el cual al equipo le espera una serie de partidos apretados.

El mayor reto para el Al-Ittihad será mantener la estabilidad y el ritmo que mostró durante las primeras siete jornadas, sobre todo porque seguir sumando puntos será el factor más importante para convertir el buen inicio en una lucha real y prolongada por el título de liga.

Tras siete jornadas, el Al-Ittihad se ha convertido en el único equipo que no ha conocido el sabor de la derrota en la competición, mientras que solo un punto lo separa de la cima de la clasificación, lo que lo sitúa ante una clara oportunidad de seguir presionando al Al-Hilal, siempre que mantenga la solidez que le otorgó una ventaja importante al comienzo de la temporada.