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José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, capital de España, endureció su postura respecto a la ciudad candidata a albergar la final del Mundial 2030, al afirmar que España cuenta con todas las condiciones que la capacitan para acoger el partido de cierre, y que privarla de este derecho sería considerado una "ofensa directa" al país, lo que obligaría a reconsiderar su papel dentro de la organización del torneo.

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Almeida reiteró, durante su visita a la exposición "Reyes del mundo" en la sede del Ayuntamiento, según el diario catalán "Mundo Deportivo", su reclamo de que la final se dispute en España, al considerar que su país ha ofrecido razones suficientes para acoger el evento más destacado del torneo, ya sea a nivel de selecciones, de estadios o de infraestructura y experiencia organizativa.

Señaló que España y Portugal fueron las impulsoras de la candidatura de organización, antes de la incorporación de Marruecos, pese a la participación de otros países en la celebración de partidos conmemorativos con motivo del centenario del inicio de la Copa del Mundo.

El alcalde de Madrid se preguntó sobre la posibilidad de excluir a España de la organización del partido final, a la luz de lo logrado por sus selecciones en los distintos niveles, al afirmar: "Después de lo que aporta la selección española al fútbol, ¿nos van a privar de la final? Y después de lo que aportan las selecciones masculina, femenina y la olímpica, y de lo conseguido en la Eurocopa, ¿se atreverá alguien a arrebatarle el partido final a un país que cuenta con los mejores estadios, infraestructura y experiencia en la organización de grandes eventos?".

Almeida no se limitó a reclamar la organización de la final, sino que fue más allá, al considerar que no elegir a España pondría en revisión su continuidad en el papel que actualmente desempeña en la organización.

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Afirmó: "Sería mezquino privar al fútbol español de este derecho. Creo que España merece acoger la final de la Copa del Mundo, y si no la acogemos, deberemos replantearnos nuestro papel; todo tiene un límite".

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Sustentó su postura en la evaluación que la Federación Internacional de Fútbol hizo de la candidatura, al indicar que España obtuvo la calificación más alta tras la valoración de la infraestructura, destacando el estadio Santiago Bernabéu y el estadio Metropolitano entre las instalaciones que respaldan su candidatura.

En cuanto a la ciudad candidata, el alcalde de Madrid insistió en su firme defensa de que la final se dispute en la capital, aunque afirmó que no se opondría a que se celebrara en otra ciudad española si la elección no recae en Madrid.

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Afirmó: "Lo siento por Marruecos, y considero que todo tiene un límite. Personalmente, me encantaría que el partido se disputara en Madrid, y defenderé su candidatura para acoger la final, pero si no se celebra en la capital, debe quedarse dentro de España, y en ese caso sería Barcelona".

La postura de Almeida llega en medio de la competencia por acoger el partido final entre España y Marruecos, que a su vez aspira a albergarla en un nuevo estadio en Casablanca.

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El responsable español no ocultó su oposición a la posibilidad de que la final se traslade a Marruecos, al considerar que lo que su país ha ofrecido en la candidatura le otorga sólidas razones para reclamar el partido, sin que ello signifique una renuncia a su apoyo a la candidatura de Madrid como la opción que defiende.

Está previsto que España, Portugal y Marruecos acojan de forma conjunta la fase final de la Copa del Mundo 2030, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay participan en la organización de tres partidos conmemorativos con motivo del centenario del inicio del torneo, cuya primera edición se disputó en Uruguay en 1930.

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Los seis países aguardan el reparto de los partidos y de las funciones organizativas, mientras la designación del estadio de la final sigue siendo uno de los asuntos más destacados que acaparan una amplia atención antes del arranque del Mundial.