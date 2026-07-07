Cristiano Ronaldo vuelve a acaparar la atención tras la humillante eliminación de Portugal del Mundial 2026. La situación es muy difícil para la leyenda lusa, dividida entre su deseo de gestionar su retirada y la creciente presión mediática que le pide dejar la selección.

Tras la vergonzosa eliminación de Portugal del torneo, tras caer 1-0 ante España en octavos, los columnistas de la prensa lusa han lanzado críticas mordaces hacia Cristiano Ronaldo, después de que, por respeto a su magnífica trayectoria, Con la esperanza de verle marcar goles decisivos —un sueño inalcanzable—, habían evitado criticar a Roberto Martínez, culpable de no asumir la responsabilidad del decepcionante rendimiento de su delantero estrella.

Francisco Vaz de Miranda escribió en «Apola»: «Cristiano, no queremos destrozarte, pero todo tiene un límite. Es hora de que dejes el brazalete de capitán, ya duró demasiado. Si el cambio es necesario en el banquillo, lo es igualmente sobre el terreno de juego, y ha llegado el momento de que Cristiano Ronaldo dé un paso al lado».

Y añadió: «Su ego le impide ser suplente de un jugador que rinde a un nivel excepcional. Quizá este torneo habría sido distinto sin esa obsesión por tener a Cristiano los noventa minutos, y ni siquiera Donald Trump podrá cambiarlo».

El problema es que Ronaldo aún no ha anunciado su retiro de la selección, pues declaró en la zona mixta: «Me entristece marcharme del Mundial así, pero, como dije ayer, lo he dado todo y me voy con la conciencia tranquila. Este ha sido mi último Mundial, sin duda, pero ahora tendré tiempo para reflexionar y estar con mi familia. No tomaré decisiones precipitadas».

Su reacción tras el partido, reservada y con lágrimas, no convenció a todos. «¿Cuántas lágrimas, Cristiano? ¿Lágrimas por Portugal?», preguntó «A Bola», sugiriendo que lloraba más por sí mismo que por la eliminación.

Tampoco gustaron sus declaraciones posteriores, más centradas en sí mismo que en el discreto rendimiento del equipo, lo que la prensa interpretó como un ego que prima sobre el bien del país.

Se espera que Roberto Martínez reemplace al seleccionador Jorge Jesús, quien dirigió al cinco veces ganador del Balón de Oro en el Al-Nassr saudí, pero es poco probable que Jesús lo convenza de retirarse si cree que aún tiene que ofrecer, lo que deja a Portugal ante un dilema que podría alargarse.

Las preguntas siguen: ¿se retirará por voluntad propia o esperará a que lo decida el nuevo seleccionador? A sus 41 años, tiene el futuro de Portugal en sus manos, pero debe elegir entre retirarse con dignidad o seguir hasta que lo echen.

Con este resultado, Portugal desaprovechó la oportunidad de ganar el Mundial con una de sus mejores generaciones, y Ronaldo llegó a un cruce histórico: o pone fin a su carrera internacional y protege su legado, o aguarda a que un seleccionador sin valor para marginar a una leyenda viva lo haga, en un desenlace quizá más doloroso que la eliminación ante España.