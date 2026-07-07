«Todo tiene un límite, Chris». Portugal carga contra Ronaldo: «Tu arrogancia ha destruido a la generación dorada»

Cristiano Ronaldo vuelve a acaparar la atención tras la humillante eliminación de Portugal del Mundial 2026. Esta vez la situación es muy difícil para la leyenda lusa, atrapada entre su deseo de gestionar su retirada y la creciente presión mediática que le exige dejar la selección.

Tras la vergonzosa eliminación de Portugal del torneo, tras caer 1-0 ante España en octavos, los columnistas de la prensa lusa han lanzado críticas mordaces contra el jugador, después de que, por respeto a su magnífica trayectoria, Sin embargo, al no lograr los goles esperados, ahora apuntan también a Roberto Martínez por no asumir la responsabilidad del bajo rendimiento del delantero.

Francisco Vaz de Miranda escribió en «Apola»: «Cristiano, no queremos acabar contigo, pero todo tiene un límite. Es hora de dejar el brazalete, ya duró demasiado. Si el cambio es necesario en el banquillo, lo es igualmente sobre el terreno de juego, y ya es hora de que Cristiano Ronaldo dé un paso al lado».

Y añadió: «Su ego le impide ser suplente de un jugador que rinde a un nivel excepcional. Quizá nunca sabremos cómo habría sido el torneo sin esa obsesión por tenerlo los noventa minutos en el campo».

El problema es que Ronaldo aún no ha anunciado su retiro de la selección, pues declaró en la zona mixta: «Me entristece marcharme del Mundial así, pero, como dije ayer, lo he dado todo y me voy con la conciencia tranquila. Este ha sido mi último Mundial, sin duda, pero ahora tendré tiempo para reflexionar y estar con mi familia. No tomaré decisiones precipitadas».

Su reacción tras el partido, reservada y con lágrimas, no convenció a todos; el periódico «Apola» preguntó: «¿Cuántas lágrimas, Cristiano? ¿Lágrimas por Portugal?», sugiriendo que lloraba más por sí mismo que por la eliminación.

Sus declaraciones posteriores, más centradas en sí mismo que en el discreto rendimiento del equipo, tampoco convencieron a la prensa lusa, que cree que el jugador de 41 años se antepone al interés nacional.

Se espera que Roberto Martínez reemplace al seleccionador Jorge Jesús, quien dirigió al cinco veces ganador del Balón de Oro en el Al-Nassr saudí, pero es poco probable que Jesús lo convenza de retirarse si cree que aún tiene que ofrecer, lo que deja a Portugal ante un dilema que podría alargarse.

Las preguntas siguen: ¿se retirará por voluntad propia o lo hará el nuevo técnico? A sus 41 años, tiene el futuro de Portugal en sus manos, pero debe elegir entre irse con dignidad o seguir hasta que lo echen.

Con este resultado, Portugal desaprovechó la oportunidad de ganar el Mundial con una de sus mejores generaciones, y Ronaldo se enfrenta a una encrucijada histórica: o pone fin a su carrera internacional y protege su legado, o aguarda a que un seleccionador sin valor para marginar a una leyenda viva lo decida por él, en un desenlace quizá más doloroso que la eliminación ante España.