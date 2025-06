'Creo que todo el mundo lo sabe' - Ilkay Gündogan rompe el silencio sobre su salida del Manchester City y posible llegada al Galatasaray

Manchester City vs Al-Ain

Ilkay Gündogan actualiza sobre su futuro en Manchester City mientras crecen los rumores de su posible transferencia.

¿QUÉ PASÓ?

Ilkay Gündogan, cinco veces campeón de la Premier League, regresó al Etihad Stadium en 2024 tras una temporada discreta con el gigante español Barcelona. Ahora, con 34 años, le queda solo un año de contrato.

EL PANORAMA MÁS AMPLIO

Se ha especulado que el exinternacional alemán podría cambiar de equipo nuevamente pronto, ya que los campeones turcos, Galatasaray, parecen interesados en ofrecerle a Gündogan un nuevo desafío.

¿LO SABÍAS?

Sin embargo, el veterano mediocampista se encuentra actualmente en el Mundial de Clubes con el City, donde buscan conquistar otro título importante, y asegura que su intención es cumplir su contrato en Manchester.

LO QUE DIJO GÜNDOGAN

Gündogan declaró a los periodistas al ser preguntado sobre sus planes a corto plazo: “Me queda un año más de contrato y estoy muy feliz aquí, creo que todos lo saben. Estoy disfrutando de mi fútbol. Sigo pensando que tengo varios años por delante al más alto nivel, siempre y cuando me cuide bien. La temporada pasada lo demostré, no me perdí ningún partido. Estoy disponible, en forma, y quiero seguir jugando al máximo nivel por mucho tiempo más.”

¿QUÉ SIGUE?

Gündogan disputó 51 partidos con el City en la temporada 2024-25, anotando tres goles. Marcó un doblete en la contundente victoria 6-0 sobre Al Ain en el Mundial de Clubes, asegurando con comodidad su pase a los octavos de final antes de enfrentar a la Juventus en el último partido de la fase de grupos este jueves.