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El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha explicado el plan táctico con el que cree que podrá neutralizar la amenaza de Kylian Mbappe en el próximo Clásico. Ante el duelo de enorme trascendencia que espera al conjunto catalán frente al Real Madrid, el técnico alemán insiste en que la disciplina defensiva y la lectura de los espacios serán decisivas en el Spotify Camp Nou.

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El plan táctico de Flick para frenar a Mbappe

En su comparecencia ante los medios previa a un duelo de máxima exigencia, el entrenador del Barcelona subrayó que detener a un jugador del talento individual de Mbappe, que ha marcado 12 goles en 12 partidos esta temporada y supone una gran amenaza para la defensa del Barça, exige un esfuerzo colectivo y no solo marcajes individuales. «Para nosotros es importante cómo nos colocamos, tanto sin balón como con él», explicó Flick en la rueda de prensa del sábado.

El técnico profundizó en su estrategia defensiva y señaló que la distancia entre sus jugadores será crucial cuando el Real Madrid busque habilitar a sus delanteros. «Sin balón, se trata de colocarnos bien unos respecto a otros y de estar compactos. Eso es importante cuando juegas con la línea tan adelantada», añadió Flick. «Si hacemos todo eso, a la defensa le resulta mucho más fácil defender. Es lo que tenemos que hacer».

En busca de una racha histórica de victorias

El Barcelona llega al encuentro en un estado de forma sensacional, tras ganar sus nueve primeros partidos de La Liga. Una victoria ante su eterno rival no solo le daría nueve puntos de ventaja sobre el Madrid, sino que también supondría un récord de 10 triunfos consecutivos. Así superaría el mejor arranque de la historia de una temporada en la máxima categoría española, establecido por el Real Madrid en 1968-69.

Las bajas siguen afectando al conjunto catalán, con Eric Garcia, Jules Kounde y Andreas Christensen fuera de combate, además de Dani Olmo. Por ello, se espera que Flick mantenga la joven defensa de cuatro que jugó contra el PSG.

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La evolución de la defensa

Aunque el ataque del Barça ha mantenido un ritmo implacable esta temporada, con 50 goles en 12 partidos, su solidez defensiva ha sido cuestionada en ocasiones. El campeón de España ha encajado 15 goles, cuatro de ellos en la derrota entre semana ante el Paris Saint-Germain, y también afronta una lista creciente de bajas en defensa.

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Pese a estas dudas defensivas, Flick respaldó sin reservas a su zaga improvisada. «Para mí, Cuba y Gerard están haciendo una temporada muy buena», afirmó Flick al hablar de su joven pareja de defensas. «Lo que están haciendo es increíble. Trabajan juntos, hablan entre ellos y crecen juntos. Estoy muy contento por ello. Y Espart lo hizo muy bien en los últimos partidos. Le da igual jugar de lateral derecho o izquierdo. Es un jugador increíble, pero también tiene margen de mejora y mucho potencial».

Más allá del juego en movimiento, el cuerpo técnico del Barcelona ha dedicado mucho tiempo en los entrenamientos a corregir errores en las jugadas a balón parado. Después de que el PSG aprovechara esos fallos en Europa, Flick señaló el poderío aéreo del Madrid como una gran amenaza que requiere una preparación específica. «Conocemos los puntos fuertes del Madrid a balón parado», reconoció. «Lo hemos analizado; es uno de los mejores en eso. Por supuesto, tiene calidad y jugadores físicamente fuertes. Hoy hemos hablado de ello y también lo hemos entrenado. Tenemos que defenderlo mucho mejor que en París. Es lo que hemos trabajado hoy».

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Respeto por el Special One

La presencia de Jose Mourinho en el banquillo del Real Madrid añade aún más interés al partido. Flick descartó rápidamente cualquier animadversión personal y, en cambio, elogió la trayectoria del entrenador portugués. «Le tengo mucho respeto. Cuando entrenas durante tantos años y consigues tantos éxitos, es una prueba de gran talento. Lo conocí en Madrid cuando era ayudante de Low», señaló el alemán.

Flick también destacó la huella que Mourinho deja en sus plantillas como muestra de su calidad como entrenador. «Todos los jugadores que han estado a sus órdenes hablan de él con mucho respeto. Es un colega, un hombre que ha tenido mucho éxito», afirmó el entrenador del Barça.

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Aunque reconoce que los tres puntos son la prioridad, entiende el peso cultural del encuentro. «El Clásico es diferente. Es el mejor partido. Todo el mundo está pendiente de él. Este partido une a millones de personas de distintas culturas y generaciones. Es increíble. Solo son tres puntos, pero es mucho más. Es fantástico formar parte de esto. Creo que estamos preparados. Confío en mi equipo. Tengo buenas sensaciones».