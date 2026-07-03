«Todo fue muy rápido»... Klopp desvela detalles de las negociaciones con la selección alemana

Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool, ha confirmado que negocia con la Federación Alemana de Fútbol para dirigir la selección tras la dimisión de Julian Nagelsmann.

Klopp, de 59 años, declaró el viernes a «Foot Mercato»: «Todo ha sido muy rápido: Julian dimitió, la Federación busca sucesor y hablan conmigo».

«Es imprescindible mantener conversaciones en profundidad, porque los problemas actuales no se deben solo a Julian Nagelsmann», añadió.

Elogió a Julian: «Nagelsmann es un entrenador excepcional y lo demostrará una y otra vez a lo largo de su carrera como técnico».

Antes de decidir, consultará con Oliver Mintzlaff, director del RB Leipzig, y añadió: «Sé que el fútbol alemán le importa mucho, así que está abierto a estas conversaciones».

Concluyó: «Debemos esperar para ver cómo avanzan estas conversaciones», pues las negociaciones aún están en una fase inicial.

Klopp, uno de los técnicos alemanes más destacados de la era moderna por sus éxitos con Borussia Dortmund y Liverpool, sería la opción ideal para dirigir a «las Máquinas» en la próxima etapa.