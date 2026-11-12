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Alan Shearer ha elegido a Ezri Konsa como mejor jugador de la Premier League en lo que va de temporada. Asegura que el fichaje de verano del Arsenal ha rendido tan bien que nadie ha notado siquiera la ausencia de William Saliba. El defensa de Inglaterra ha disputado todos los partidos del equipo de Mikel Arteta, líder de la liga, y el inminente regreso de Saliba tras una lesión de espalda plantea ahora al Arsenal una difícil decisión sobre la alineación.

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Shearer proclama a Konsa mejor jugador de la temporada hasta ahora

Alan Shearer cree que Konsa ha sido el jugador más destacado de la Premier League esta temporada tras un magnífico comienzo en el Arsenal. El futbolista de 29 años llegó en verano procedente del Aston Villa por 55 millones de libras y puso fin a siete años en Villa Park en los que conquistó la Europa League.

En declaraciones a Betfair, Shearer afirmó: «Creo que Ezri Konsa ha sido el mejor jugador de la temporada hasta ahora». Konsa solo se ha perdido un partido hasta la fecha y ha ayudado al equipo de Arteta a abrir una ventaja de cinco puntos en lo alto de la tabla.

Konsa hace que el Arsenal se olvide de la lesión de Saliba

El Arsenal fichó a Konsa en parte para cubrir la baja de Saliba, que regresó del Mundial del pasado verano con una grave lesión de espalda. Sin embargo, el internacional con Inglaterra ha logrado que los vigentes campeones apenas se acuerden de esa ausencia.

Shearer añadió: «Cuando ves cómo está defendiendo el Arsenal y cómo está defendiendo él, ni siquiera hemos hablado realmente de la baja de William Saliba. La única vez que hemos hablado de él ha sido en las dos últimas semanas, y eso es porque todo el mundo se pregunta cómo va a volver al equipo, de lo bien que lo está haciendo Konsa».

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Ferdinand advierte a Arteta de que tiene un gran problema

Rio Ferdinand expresó recientemente la misma idea en su canal de YouTube: «Mikel Arteta tiene un problema, ahora tiene un gran problema. ¿Qué va a hacer cuando William Saliba esté en condiciones de jugar? Ezri Konsa ha entrado en esa defensa de cuatro y parece que lleva diez años ahí».

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El exdefensa del Manchester United añadió: «Es un problema, pero espero que Mikel Arteta disfrute teniéndolo, porque cuenta con dos centrales de primer nivel que compiten por entrar en el equipo. Es una buena situación. Creo que veremos a Konsa jugar algunas veces de lateral derecho».

El Arsenal visita al Newcastle con el Brighton al acecho

El Arsenal regresa tras el parón de selecciones con una complicada visita al Newcastle en St James' Park, mientras Saliba se acerca a su regreso. El Brighton, que ha ganado siete de sus 10 partidos de liga, ocupa la segunda posición.

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Shearer espera que siga en la pelea. «El Brighton podría ser el principal rival del Arsenal por el título esta temporada», afirmó. «No creo que vaya a descolgarse».