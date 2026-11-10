La estrella neerlandesa Frenkie de Jong zanjó la polémica en torno a su nueva posición, afirmando con un tono que no admite interpretaciones: "Todo el mundo sabe que soy centrocampista", rechazando la idea de convertirse en defensa a largo plazo, pese a estar dispuesto a sacrificarse por el equipo cuando sea necesario.

El director técnico del Barcelona, Hansi Flick, utilizó al jugador neerlandés en posiciones defensivas poco habituales (como central y lateral/defensa por la banda derecha) como solución táctica y para superar las ausencias y lesiones del equipo.

De Jong (29 años) ofreció una actuación brillante en la victoria del Barcelona por 2-1 sobre el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, antes de incorporarse a la convocatoria de la selección neerlandesa para los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA.

A su llegada a la concentración, el jugador neerlandés habló con la cadena ESPN sobre los dos próximos encuentros ante Grecia el viernes y Alemania el lunes siguiente, y durante la entrevista confirmó su recuperación de la lesión, y subrayó que sus funciones defensivas son temporales.

En cuanto a la posibilidad de jugar como lateral o central a largo plazo, el neerlandés lo descartó al decir: "Si el entrenador me pide jugar en defensa, lo haré, pero eso no será así a largo plazo. Todo el mundo sabe que soy centrocampista".

El centrocampista señaló que jugar en una posición retrasada en la línea defensiva no es algo nuevo en su carrera, ya que varios entrenadores de prestigio le pidieron jugar como central en el Ajax y el Barcelona.

De Jong dijo: "Lo han hecho otros entrenadores. En el Ajax, y en el Barcelona a veces también, con Koeman en un momento, y con Xavi varias veces".

Estado de forma física

Frenkie fue claro en su respuesta a las dudas sobre su forma física, al decir: "Me siento bien y fuerte, solo necesito recuperar el ritmo de juego".

También respondió a una pregunta sobre si se siente capaz de jugar los noventa minutos completos, afirmando: "Ya veremos. Me siento bien".

Un mensaje para los críticos

El neerlandés también habló sobre por qué los jugadores le valoran mientras que no goza de la misma consideración por parte de la afición, y dijo a la cadena ESPN: "La gente no ve los partidos con regularidad. Pocos son los que siguen los noventa minutos completos. No entienden realmente el juego, ni se dan cuenta de lo que ocurre sobre el terreno de juego, ni del motivo de las decisiones que se toman".

Asimismo, consideró que las estadísticas de goles y asistencias suponen un obstáculo para valorar su nivel: "La forma más fácil de evaluar a un jugador es, por supuesto, fijarse en si marca o asiste. En mi caso, estos números son mucho menores, por supuesto".

El brazalete de capitán

De Jong apuntó a su disposición a asumir el brazalete de capitán en ausencia de Virgil van Dijk, y aclaró: "Debe anunciarlo el entrenador, pero es posible".

Según el jugador, la decisión final dependerá del criterio del seleccionador nacional, Xavi Hernández.