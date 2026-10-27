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El tío de Lamine Yamal ha criticado públicamente la decisión de conceder el Balón de Oro a Harry Kane por delante del extremo del Barcelona. Además, afirmó, de forma polémica, que los verdaderos aficionados al fútbol pagan expresamente por ver jugar a su sobrino, y no al delantero del Bayern de Múnich y de Inglaterra.

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Kane se lleva el máximo galardón individual

Kane hizo historia el lunes por la noche en el Palladium Theatre de Londres. El delantero del Bayern se convirtió en el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde que Michael Owen recibió el galardón en 2001. El ganador del prestigioso premio se mantuvo en el más estricto secreto hasta que la leyenda brasileña Ronaldo reveló que era Kane.

El delantero del Real Madrid y de Francia Kylian Mbappe terminó en segundo lugar. El extremo del Barcelona Yamal completó el podio en tercera posición. El jugador de 19 años se mostró visiblemente disgustado cuando Kane recogió el trofeo, aunque el internacional español sí obtuvo el premio al Talento Joven del Año por tercer año consecutivo.

El tío de Yamal carga con dureza contra Kane

Los resultados finales de la votación no sentaron bien a la familia de Yamal. En declaraciones a El Larguero, su tío, Abdul Abdellaoui, expresó su profunda frustración por lo que considera un desaire. Abdellaoui insistió en que al jugador del Barcelona le habían arrebatado su primer Balón de Oro.

«Mi sobrino estuvo increíble, fue el mejor jugador del mundo, todo el mundo lo sabe», afirmó Abdul. «Si te gusta el fútbol, vas a ver a Lamine, no a Harry Kane. Harry Kane es un gran goleador, pero Lamine es el mejor jugador, el que brilla sobre el terreno de juego».

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La edad fue un factor decisivo en la votación

Yamal firmó un año fenomenal tanto con su club como con su selección. Ayudó al Barcelona a conquistar el título de Liga antes de desempeñar un papel estelar en el triunfo de España en el Mundial durante el verano. Pese a esos importantes títulos, Abdul cree que se pasó por alto a su sobrino únicamente por su juventud. Considera que los votantes optaron por premiar en su lugar al veterano capitán de Inglaterra.

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«Como Lamine es joven, siempre dicen que tiene tiempo, que tiene 19 años, y por eso no le dan el premio», explicó Abdul. «A Harry, al que solo le quedan tres días de fútbol, le dicen: “Venga, vamos a darle el premio”. Él [Yamal] ha ganado el Mundial, la Liga, la Supercopa y juega realmente bien».

Con la mirada puesta en futuros Balones de Oro

Aunque el desenlace ha sido una amarga decepción para Yamal, su progresión sigue siendo vertiginosa. Se espera que gane el máximo galardón en algún momento de su prometedora carrera.

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El canterano del Barcelona volcará ahora su frustración en el fútbol de clubes. Se espera que la tristeza por haber perdido ante Kane dure poco mientras se centra en sumar más títulos a su palmarés.