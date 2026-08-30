Arnold Bruggink está muy impresionado por la evolución de Noah Fernandez en el PSV. El centrocampista de dieciocho años recibe este domingo en Goedemorgen Eredivisie de ESPN numerosos elogios por la forma en que se está haciendo notar a tan temprana edad en el primer equipo del conjunto de Eindhoven.

Bruggink volvió a ver el último partido del PSV contra el FC Groningen (victoria por 5-1) y se fijó específicamente en Fernandez. “Noah Fernandez tiene dieciocho años, pero mira cómo juega como centrocampista. Lo que me gusta de él es que, como centrocampista, también puedes pensar: recupero el balón y lo juego otra vez hacia atrás. Pero él se pone a regatear, porque además es rápido”.

Según el exdirector técnico del FC Twente, Fernandez cuenta con cualidades con las que puede generar constantemente un hombre de más. “De verdad puede irse de alguien y después también mantener la visión de conjunto. De verdad puede aprovechar una superioridad numérica”, afirmó Bruggink, que está especialmente encantado con la creatividad del jugador del PSV.

Bruggink también ve que Fernandez no siempre elige la solución más evidente. “A veces opta por la solución creativa, quizá no siempre la mejor solución en ese momento. Pero también está metido y realmente da la cara. Si tienes dieciocho años y todo el mundo te entrega el balón, entonces eres alguien especial”.

Según el analista, Fernandez impresiona especialmente en espacios reducidos. “Precisamente en ese espacio puede crear una superioridad numérica. En las zonas donde normalmente hay más presión en el PSV, consigue crear un hombre de más”. Bruggink ve en eso una cualidad que ya le hace especial a una edad tan temprana.

Bruggink señala además la competencia a la que Fernandez mantiene por detrás. “En ese sentido, está dejando fuera del once a dos grandes fichajes del PSV. Tiene 18 años. De verdad, es un talento increíblemente grande que sí merece esa atención. Porque, naturalmente, muchas veces hablamos de los talentos del Ajax y de sabe Dios qué más”.

Según Bruggink, la confianza de sus compañeros lo dice todo sobre la posición que Fernandez ya se ha ganado. “Todo el mundo le da el balón. Perisic también se la pasa. Con él saben que el balón está seguro y siempre pasa algo. Me parece un jugador realmente magnífico”.