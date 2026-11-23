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Almugera Kabar tuvo un debut de pesadilla con el primer equipo del Borussia Dortmund y estuvo varias veces a punto de marcharse. En verano, el BVB cedió al jugador de 20 años al NEC Nijmegen, donde las cosas le van desastrosamente.

Almugera Kabar ha disputado hasta ahora 28 partidos oficiales a nivel profesional. Pero algo parece torcerse cada vez que intenta poner en marcha su carrera en el fútbol sénior.

El jugador de 20 años, campeón del mundo y de Europa con la selección alemana sub-17 en 2023, ya ha vivido varios episodios desafortunados. Todo empezó a finales de octubre de 2024, cuando debutó en la Bundesliga con 18 años.

En la derrota del Borussia Dortmund por 1-2 en el campo del FC Augsburgo, el lateral izquierdo entró en el minuto 68. Tres minutos después vio la amarilla y, en el noveno minuto del tiempo añadido, fue expulsado por doble amonestación en la última acción del partido.

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En enero siguiente, Kabar fue titular por primera vez con el BVB. Por entonces, la grave plaga de lesiones que sufría el equipo bajo la dirección de Nuri Sahin había alcanzado proporciones grotescas. Kabar jugó de lateral izquierdo en una defensa de cuatro cuyos centrales eran Yannik Lührs, normalmente compañero suyo en el Borussia Dortmund sub-23, y Julian Ryerson. A los 19 minutos, el rival, el Leverkusen, ya había marcado tres veces. Kabar se vio completamente superado.

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Almugera Kabar estuvo varias veces a punto de dejar el BVB

Después, ya con Niko Kovac como sucesor de Sahin, Kabar solo disputó otros 25 minutos con el primer equipo, repartidos entre dos entradas desde el banquillo. Aun así, el futbolista nacido en Bremen fue muy codiciado en cada mercado de fichajes, como lo había sido en su día Antonios Papadopoulos, y estuvo varias veces a punto de marcharse.

Poco después del desastre ante el Leverkusen, por ejemplo, el AC Milan habría mostrado interés en él. El BVB reaccionó con rapidez y le ofreció en febrero de 2025 su primer contrato profesional, por tres años. En verano, varios clubes de la Bundesliga, Italia, la segunda división inglesa y Escocia se habrían fijado en él. La operación con el FC Brentford estuvo cerca de concretarse y se habló de una sorprendente cifra de traspaso de 20 millones de euros.

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Sin embargo, según trascendió, el Borussia solo habría autorizado su salida si Kabar aceptaba una cesión sin opción de compra. Que el club no optara por ingresar el dinero, como hizo ese mismo verano con Soumalia Coulibaly y Youssoufa Moukoko, puede interpretarse como una muestra de lo mucho que valora a Kabar.

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¿Por qué se frustró el fichaje de Almugera Kabar por el HSV?

«No es una situación fácil para mí», reconoció en noviembre de hace un año, cuando solo había jugado con el segundo equipo del BVB. Poco después se presentó en el HSV para pasar el reconocimiento médico. La cesión se frustró en el último momento porque se detectó que Kabar sufría una leve lesión de rodilla y, al parecer, no habría estado en condiciones de jugar hasta mediados de marzo.

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En el pasado mercado de fichajes, el internacional sub-20 en cinco ocasiones, que llegó a Dortmund en 2019, logró finalmente salir cedido por primera vez. El NEC Nijmegen, tercero en la clasificación y club revelación de la Eredivisie neerlandesa, se hizo con Kabar por un año, supuestamente sin opción de compra.

Pero, tras solo unos meses en la provincia de Güeldres, en el este del país, hay que admitirlo: Kabar ha resultado ser lo contrario del «valioso refuerzo» que el director técnico del Nijmegen, Carlos Aalbers, había visto en él.

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Almugera Kabar y el Nijmegen están muy lejos de cumplir las expectativas

Sin embargo, achacárselo ahora exclusivamente a él sería injusto. El Nijmegen, que el año pasado entusiasmó con su vistoso fútbol ofensivo bajo la dirección de Dick Schreuder, está firmando hasta ahora una temporada muy pobre. Solo suma tres victorias en 13 jornadas y, con 14 puntos, ocupa el duodécimo puesto, a cuatro puntos de la plaza de promoción por la permanencia.

A ello se sumaron problemas de lesiones, en algunos casos importantes, sobre todo al comienzo de la temporada. Desde la perspectiva personal de Kabar, aquello era en principio positivo: hasta la sexta jornada ya había disputado cuatro partidos, dos de ellos como titular. El problema fue que las cosas les iban bastante mal a él, a la defensa y a todo el equipo.

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El episodio más desafortunado para Kabar, quizá incluso de toda su cesión al Nijmegen, llegó pocos días después de su floja actuación en el 0-3 contra el recién ascendido SC Cambuur, partido en el que jugó los 90 minutos. El Nijmegen visitaba a la Juventus de Turín en su estreno en la Europa League, después de haber caído claramente ante el Bodö/Glimt en la fase de clasificación de la Liga de Campeones (1-3 y 0-3).

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«Fracasó por completo»: el desastre de Almugera Kabar ante la Juventus

Kabar fue titular, pero rindió aún peor que el resto del equipo, que cayó por 0-5. Al descanso, el marcador ya era de 0-3 y Kabar había estado implicado en dos de los goles encajados. Especialmente en el tercero, cuando cometió un penalti con una entrada a destiempo que propició el primer gol de Nick Woltemade con la Vecchia Signora.

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La revista de fútbol neerlandesa más antigua, Voetbal International, le puso un 3 sobre 10, con mucha diferencia la peor nota de un jugador del NEC. El periódico regional De Gelderlander escribió: «Lo que Schreuder no puede hacer bajo ningún concepto es seguir alineando a Almugera Kabar. El defensa lleva semanas siendo el eslabón más débil del NEC y todavía no está en absoluto a la altura de este nivel. Aun así, Schreuder sigue dándole un puesto de titular. Es incomprensible». De Telegraaf afirmó que Kabar había «fracasado por completo» contra la Juventus.

Pero el entrenador Schreuder fue aún más lejos y criticó públicamente a su jugador cedido. «¿Por qué sigo poniendo a Kabar? Porque no tengo otra opción», dijo, antes de añadir: «Lo está pasando muy mal. Todos lo vemos. El chico acaba de llegar y tiene que jugar. Sencillamente, todavía no tenemos controlada la defensa».

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Almugera Kabar apenas juega desde el desastre ante la Juventus

El comentarista Gertjan Verbeek, que entrenó en su día al Núremberg y al Bochum, atacó entonces a Schreuder en ESPN. «Es devastador para este jugador. Solo tiene experiencia en tercera división y ahora lo lanzan a la piscina», dijo el técnico de 64 años. «En el primer gol deja correr a su rival y no recibe ningún apoyo. Eso tiene que ver con el sistema de Schreuder». El exfutbolista Kees Luijckx coincidió: «Puede que lo que dice Schreuder sea cierto, pero nunca debería decirse en voz alta. Si yo fuera el jugador, no tendría ganas de ir a entrenar al día siguiente. En el fondo, se le deja un poco a su suerte».

Desde entonces, Schreuder ha dejado de contar con Kabar, a quien utilizó, pese a ser zurdo, en el lado derecho de la defensa de tres y con quien el equipo encajó once goles en sus tres titularidades. Solo volvió a darle entrada una vez, en el segundo minuto del tiempo añadido de un 1-1 contra el Levski Sofia en la Europa League. En la liga, Kabar se ha quedado en el banquillo sin jugar en los últimos nueve partidos consecutivos.

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Esto se debe, por un lado, al aumento de la competencia: Schreuder vuelve a disponer de muchas más opciones defensivas. Por otro, el club también actuó de inmediato tras la actuación de Kabar en Turín. Solo once días después, invitó al exjugador del Leverkusen Mitchel Bakker, sin equipo tras rescindir su contrato con la Atalanta de Bérgamo, a realizar una prueba durante una concentración de seis días en España.

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¿Pondrá fin el BVB antes de tiempo a la cesión de Almugera Kabar?

A principios de octubre, el jugador de 26 años, que puede ocupar las posiciones de Kabar y también jugar en el centro del campo por la izquierda, firmó un contrato hasta final de temporada. En sus cuatro partidos hasta ahora, Bakker ya acumula algo más de la mitad de los minutos disputados por Kabar. En su primera titularidad, una victoria por 3-2 en Utrecht, la primera del Nijmegen en liga desde finales de agosto (!), Bakker jugó los 90 minutos y asistió en el 1-0.

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En la situación actual, el futuro de Kabar pinta muy oscuro, después de apenas ocho partidos y 320 minutos de juego desde que llegó a Países Bajos. Al Nijmegen aún le quedan ocho encuentros antes de que termine el año. Si Kabar sigue sin contar para el equipo, el BVB tendrá que plantearse si pone fin a la cesión antes de tiempo.

Pero, incluso en ese caso, Kabar seguiría muy lejos de asentarse por fin en un club, ganarse la confianza y jugar con regularidad. Tampoco podrá hacerlo en Dortmund: aunque el contrato de Ramy Bensebaini, que vence el próximo verano, podría no renovarse, el futuro en el BVB pertenece a otros, como Daniel Svensson, Maximilian Beier y Kaua Prates, fichado recientemente por una suma elevada.

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Almugera Kabar: su carrera profesional, en resumen