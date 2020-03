Toby Alderweireld donará tablets a hospitales y hogares de ancianos

El defensor de , Toby Alderweireld, se comprometió a donar tablets para los hospitales y hogares de ancianos. En medio de la pandemia de coronavirus, el belga quiere garantizar que las personas vulnerables tengan la oportunidad de chatear por video con familiares y amigos.

El jugador de 31 años anunció su iniciativa a través de Twitter y comentó: "Espero que todos sigan las medidas del gobierno para detener la propagación del coronavirus. El virus crea muchas necesidades, especialmente la falta de contacto personal. Si las personas están enfermas no pueden ver a sus amigos, no pueden ver a su familia".

Y explayó su idea: "Entonces, mi plan es comprar docenas de tablets para dar a los hospitales y hogares de ancianos para que las personas puedan chatear por video con sus seres queridos y sus amigos para superar este período difícil. En los próximos días y semanas intentaré llevar esas tabletas a los lugares donde puedan ayudar".

Acompañó su video con una nota, que decía: "¡Quien pueda ayudar, por favor ayuda! Juntos podemos salir de este momento difícil más fuertes que nunca. Mantegánse todos a salvo".

Whoever can help, please help! Together, we can come out of this difficult time stronger than ever. Stay safe everyone ❤️ pic.twitter.com/MOCNNVLMWR