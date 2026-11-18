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El Milan quiere a Endrick en enero. Los rumores de estas semanas encuentran confirmación en Brasil: según TNT Sports, Cardinale tiene lista una oferta por el talento brasileño.

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Más allá de los desmentidos de rigor, como el de Mourinho, que en la previa del partido de Champions League contra la Roma descartó una salida, y de las declaraciones de estos días (por ejemplo, la de Endrick, que ayer habría dicho que «quiere quedarse toda la vida en el Real Madrid»), la exestrella del Palmeiras, que cumplió 20 años el pasado julio, puede marcharse al comienzo del nuevo año. Y con una fórmula distinta de la prevista por los blancos: una cesión hasta junio.

La idea del Real Madrid era que Endrick repitiera su etapa en el Lyon, con una cesión de enero a mayo para que sumara minutos, recuperara la confianza y tuviera continuidad antes de volver a Valedebebas al término de la temporada. Pero el escenario que se está planteando es distinto, porque hay quien está dispuesto a comprar los derechos de Endrick de inmediato, sin esperar a junio.

Es el caso del Milan, que considera al brasileño una prioridad absoluta. Según TNT Sports Brasil Cardinale y su equipo ya habrían hablado con la directiva del Real Madrid y con Roc Nation, que gestiona los asuntos de Endrick y con la que tienen una vía de comunicación privilegiada. Brett Yormark, consejero delegado de Milan Sports & Entertainment, es hermano gemelo de Michael Yormark, presidente y CEO de Roc Nation Sports International.

Al Milan no le interesa una cesión: quiere fichar al jugador en propiedad de inmediato. La oferta, que debería llegar en los próximos días, será de 70 millones de euros: 60 millones fijos y 10 en variables. También se mejoraría el salario de Endrick, actualmente de unos 3 millones de euros netos hasta 2030.

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El Real Madrid, inicialmente reticente a perderlo, se ha abierto a la operación, pero pide que se incluyan dos cláusulas: la primera, relativa a la posibilidad de recomprar a Endrick por 85 millones de euros (aún por definir si la opción de «recompra» estaría vigente uno o dos años); la segunda daría al Real Madrid la posibilidad de igualar una eventual oferta futura, con el objetivo de reducir las opciones de que Endrick refuerce al Barcelona o a otro gran club europeo en el futuro.

Según TNT Sports Brasil Mourinho todavía no ha dado el visto bueno al traspaso del brasileño, al que este año ha alineado siete veces, durante un total de 141 minutos. El brasileño solo ha sido titular una vez: jugó 70 minutos en el 4-1 del pasado 18 de octubre contra el Sevilla.