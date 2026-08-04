Tjaronn Chery está orgulloso de la actuación del NEC ante el Olympiacos. En el partido de ida de la tercera ronda previa de la Champions League, el duelo terminó 0-0 en suelo griego. Una gran actuación del NEC, que tuvo una preparación convulsa.
Todo tuvo que ver con Kodai Sano, que se cayó a última hora del partido. El centrocampista japonés alcanzó un acuerdo con el PSV para su traspaso, por lo que decidió no entrar en acción. Antes, ese mismo día, le explicó a Dick Schreuder que no quería jugar.
“Sí, al final, por supuesto, ya sabíamos que había mucho interés por Sano”, comienza Chery en declaraciones a Noa Vahle en Ziggo Sport. “Sabíamos que el PSV estaba muy cerca de un acuerdo, así que al final entiendo completamente al chico.”
“Mañana irá al PSV para el reconocimiento médico y, al final, no quiso correr el riesgo de lesionarse esta noche. Todos lo entendemos perfectamente”, afirmó Chery, que por tanto no le reprocha nada a su compañero.
Jamiro Monteiro fue señalado a última hora como sustituto de Sano en el centro del campo. “Ha jugado de maravilla”, opina Chery. “Así que también hemos recuperado buenos jugadores.”
“Creo que se ha podido ver que tenemos un equipo excelente”, repasa con orgullo el capitán tras el empate ante el Olympiacos. “El entrenador querrá incorporar todavía a un par de jugadores y seguro que también se irán algunos, pero al final tenemos una buena directiva que va a gestionar eso. Así que no nos preocupa.”
Así, no es ningún secreto que Sami Ouaissa todavía quiere cerrar un traspaso este verano. El jugador espera un acercamiento del Feyenoord, pero el club de Róterdam mantiene por ahora la calma. Presumiblemente, el director técnico Dévy Rigaux no se moverá hasta que Anis Hadj Moussa sea vendido.