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El duelo entre el Bayern de Múnich y el Colonia, que terminó con empate 1-1, estuvo marcado por el enfado del defensa francés Dayot Upamecano, que mostró su malestar en el banquillo tras ser sustituido durante el partido. Fue una escena que llamó la atención en una noche complicada para el conjunto bávaro, que también sufrió las lesiones de Harry Kane y Michael Olise y vivió el regreso del entrenador Vincent Kompany al mando del equipo tras 28 días de ausencia.

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Según el diario alemán «Bild», Upamecano tiró su chaqueta en el banquillo y dio una patada a una de las botellas de bebida para expresar su enfado tras abandonar el terreno de juego, en un momento en el que el Bayern atravesaba dificultades en un partido en el que se dejó dos puntos en casa ante el Colonia.

La sustitución del defensa francés se produjo en circunstancias poco habituales, ya que el cambio previsto se retrasó. Kim debía entrar en su lugar, pero tuvo que esperar en la banda durante un minuto, conforme a la nueva norma sobre las sustituciones.

Como el juego continuó y el balón no salía del campo, la espera se prolongó unos cuatro minutos antes de que se completara el cambio y el Bayern volviera a jugar con todos sus efectivos.

Este incidente no fue lo único que empañó el regreso de Kompany, que se sentó en el banquillo por primera vez desde que sufrió una meningitis hace 28 días. El técnico también había sido operado por una luxación en el hombro izquierdo y apareció durante el encuentro con un soporte en el brazo.

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El Bayern había comenzado el partido con dificultades, después de que el Colonia aprovechara un error defensivo en el minuto 12. Mikey Moore adelantó a los visitantes tras un contraataque que él mismo inició, antes de recibir un pase de tacón de El Mala, regatear al portero Jonas Urbig y mandar el balón a la red.

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Los problemas del conjunto bávaro se agravaron con la lesión de Harry Kane en el minuto 35, que se quejó de dolor en la pierna izquierda tras una entrada de Joel Schmied. Después, Michael Olise tuvo que abandonar el campo en el descanso por una lesión sufrida en el minuto 41.

Todo ello, en ausencia de Luis Díaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry y Alphonso Davies, lo que aumentó la presión sobre el cuerpo técnico.

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Por otro lado, el partido supuso el regreso de Jamal Musiala, que entró como suplente en el minuto 70 y estuvo a punto de darle al Bayern el gol de la victoria diez minutos después. Sin embargo, los intentos no cambiaron el marcador y el encuentro terminó con empate 1-1. Kompany tuvo que conformarse con un punto en su primer partido tras su regreso, mientras que el enfado de Upamecano quedó como una de las imágenes más destacadas de la noche.