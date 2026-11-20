El duelo entre el Bayern de Múnich y el Colonia, que terminó con empate 1-1, estuvo marcado por el enfado del defensa francés Dayot Upamecano, que mostró su malestar en el banquillo tras ser sustituido durante el partido. Fue una escena que llamó la atención en una noche complicada para el conjunto bávaro, que también sufrió las lesiones de Harry Kane y Michael Olise y vivió el regreso del entrenador Vincent Kompany al mando del equipo tras 28 días de ausencia.
Según el diario alemán «Bild», Upamecano tiró su chaqueta en el banquillo y dio una patada a una de las botellas de bebida para expresar su enfado tras abandonar el terreno de juego, en un momento en el que el Bayern atravesaba dificultades en un partido en el que se dejó dos puntos en casa ante el Colonia.
La sustitución del defensa francés se produjo en circunstancias poco habituales, ya que el cambio previsto se retrasó. Kim debía entrar en su lugar, pero tuvo que esperar en la banda durante un minuto, conforme a la nueva norma sobre las sustituciones.
Como el juego continuó y el balón no salía del campo, la espera se prolongó unos cuatro minutos antes de que se completara el cambio y el Bayern volviera a jugar con todos sus efectivos.
Este incidente no fue lo único que empañó el regreso de Kompany, que se sentó en el banquillo por primera vez desde que sufrió una meningitis hace 28 días. El técnico también había sido operado por una luxación en el hombro izquierdo y apareció durante el encuentro con un soporte en el brazo.
El Bayern había comenzado el partido con dificultades, después de que el Colonia aprovechara un error defensivo en el minuto 12. Mikey Moore adelantó a los visitantes tras un contraataque que él mismo inició, antes de recibir un pase de tacón de El Mala, regatear al portero Jonas Urbig y mandar el balón a la red.
Los problemas del conjunto bávaro se agravaron con la lesión de Harry Kane en el minuto 35, que se quejó de dolor en la pierna izquierda tras una entrada de Joel Schmied. Después, Michael Olise tuvo que abandonar el campo en el descanso por una lesión sufrida en el minuto 41.
Todo ello, en ausencia de Luis Díaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry y Alphonso Davies, lo que aumentó la presión sobre el cuerpo técnico.
Por otro lado, el partido supuso el regreso de Jamal Musiala, que entró como suplente en el minuto 70 y estuvo a punto de darle al Bayern el gol de la victoria diez minutos después. Sin embargo, los intentos no cambiaron el marcador y el encuentro terminó con empate 1-1. Kompany tuvo que conformarse con un punto en su primer partido tras su regreso, mientras que el enfado de Upamecano quedó como una de las imágenes más destacadas de la noche.
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A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.