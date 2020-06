Tino Asprilla disparó duro contra México: "Son unos fracasados"

El histórico goleador de la Selección colombiana salió a la defensa de Osorio y cargó con todo en sus palabras.

A Faustino Asprilla no le gustaron nada las declaraciones de Hugo Sánchez y Ricardo Antonio La Volpe, quienes criticaron con dureza a Juan Carlos Osorio respecto a su paso por la selección mexicana, por lo que el Tino dio su concepto y, como es habitual, causó polémica.

"No hicieron nada en la selección y eso es lo que les duele. No soportan que a Osorio le haya ido bien", dijo Asprilla sobre los dos entrenadores, pero no se detuvo ahí y cargó con todo contra directivos y aficionados de .

"Los mexicanos saben que con Osorio le ganaron a , que no perdía un partido de primera ronda en un Mundial hace muchos años", continuando su defensa del actual técnico de .

El punto más fuerte de su dialogo con Blu Radio fue cuando arremetió y dijo: "Los mexicanos son unos fracasados, nunca van a reconocer lo bueno que hizo Juan Carlos Osorio. Es una humildad que nunca van a tener", mientras que aseguró que los jugadores que trabajaron para El Profe "No son pendejos y sí saben reconocer lo que hizo".