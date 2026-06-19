Tin Hag: «Portugal tiene una generación excepcional... y esta es mi opinión sobre Ronaldo»

El holandés Erik ten Hag, exentrenador del Manchester United, ha realizado llamativas declaraciones sobre Cristiano Ronaldo en su primera entrevista extensa desde la crisis que acabó con la etapa del jugador en el club inglés.

Ronaldo atraviesa un momento difícil en el Mundial 2026: fue criticado tras el 1-1 ante la República Democrática del Congo y crecen las dudas sobre su liderazgo en la selección.

“La naturaleza no perdona a nadie”, afirmó.

Durante su paso por el estudio de la cadena holandesa «NOS», admitió seguir con interés su rendimiento en el Mundial, pero reconoció que la edad ya le pesa.

El técnico holandés declaró: «Me parece que el análisis que se ha hecho sobre él es, en gran medida, lógico. En un momento dado, y esto es algo natural, el jugador llega a un punto en el que ya no puede mantener el mismo nivel al que estaba acostumbrado».

Y añadió: «Tengo curiosidad por saber si Ronaldo sigue siendo capaz de marcar la diferencia en este torneo. Creo que el Mundial puede ofrecerle más oportunidades que la Premier League o la Liga de Campeones, ya que el ritmo de los partidos es menor en cuanto a intensidad y velocidad, por lo que considero que aún es capaz de aportar algo».

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Además, elogió la calidad de la actual selección portuguesa y consideró que tiene el potencial para llegar lejos en el torneo.

“Portugal tiene una selección magnífica y, en mi opinión, debería estar entre las cuatro mejores del torneo”.

Sin embargo, matizó: «La pregunta clave es: ¿se puede lograr eso con Ronaldo en este papel? Esos son los verdaderos retos a los que se enfrenta ahora la selección».

No hay contacto tras su partida.

Además, admitió que ya no habla con Ronaldo desde que el jugador dejó el Manchester United.

Añadió: «No he hablado con Ronaldo desde que se marchó del Manchester United. Como entrenador, el interés del equipo siempre está por encima del de cualquier jugador, y en aquel momento había cosas que ya no encajaban con el bien del grupo».

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Además, el técnico holandés desmintió los rumores sobre el comportamiento de Ronaldo en el vestuario: el capitán luso no se inmiscuía en la vida privada de sus compañeros ni controlaba su alimentación.

Y aclaró: «No vigilaba lo que comían sus compañeros ni se entrometía en esos asuntos; siempre se concentraba en los partidos y en prepararse de la mejor manera».

Sus palabras recuerdan la tensión que vivieron en el United, crisis que acabó con la salida del jugador rumbo a Arabia Saudí y su continuidad con Portugal.