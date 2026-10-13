Jurriën Timber fue decisivo para el Arsenal el martes con un gran gol en la cómoda victoria por 3-0 ante el Lille OSC en la Champions League. El Manchester United, que atraviesa dificultades en la Premier League, cayó por 2-0 en su visita al Atlético de Madrid. Matthijs de Ligt pasó los 90 minutos en el banquillo del equipo visitante.

Atlético de Madrid - Manchester United 2-0

Un inicio de pesadilla para el Manchester United en Madrid. Alex Baena habilitó a Pablo Barrios para que marcara en el primer minuto. Los visitantes se recuperaron en cierta medida y Bryan Mbeumo disparó apenas desviado a los doce minutos. Más tarde, el atento Jan Oblak detuvo un remate del propio Mbeumo.

El Manchester United tuvo suerte cuando Alejandro Grimaldo estrelló un balón en el poste y el 2-0 de Johnny Cardoso fue anulado por fuera de juego justo antes del descanso. Fue, por tanto, una primera parte animada, con bastantes ocasiones destacadas en ambas porterías.

Julián Álvarez se lamentó pocos minutos después del descanso cuando el delantero argentino golpeó el poste. En el otro extremo, Bruno Fernandes estuvo cerca del empate con un potente disparo al larguero. Joshua Zirkzee, Mason Mount y Amad Diallo entraron en la recta final mientras el Manchester United buscaba el 1-1. La tarea se complicó cuando Leny Yoro vio la roja directa por derribar a un rival que se había escapado hacia la portería.

La resistencia del Manchester United se quebró cuando Ademola Lookman marcó al aprovechar un rechace tras un rápido contraataque del equipo local. Fue una noche dolorosa para Michael Carrick, que vive un decepcionante inicio de temporada como entrenador del gigante inglés.

Arsenal - Lille OSC 3-0

Bruno Guimarães disparó apenas desviado a los 20 minutos y el portero del Lille, Berke Özer, detuvo un remate de Mikel Merino. Unos minutos después, se anuló un gol de Ayase Ueda por fuera de juego. El Arsenal también rozó el 1-0 por medio de Eberechi Eze, pero el marcador seguía 0-0 al cabo de 45 minutos.

Tras la reanudación, el Arsenal reclamó con insistencia un penalti cuando Bruno Guimarães cayó al suelo, pero el árbitro Felix Zwayer decidió no señalarlo después de consultar el VAR. El 1-0 acabó llegando por medio de Timber, que superó a Özer con una vaselina desde cerca. El Arsenal pareció despertar con ese gol, ya que Eze marcó poco después el 2-0.

La noche mejoró aún más para los londinenses cuando Bukayo Saka elevó el marcador a 3-0. El Arsenal suma seis puntos tras dos partidos de la fase de grupos, después de haber ganado 0-1 al Napoli el mes pasado.