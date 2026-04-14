Tim Krul se sorprende por el calentamiento de un jugador del PSG y, de repente, ve oportunidades para el Liverpool

Tim Krul confía en un milagro del Liverpool este martes ante el París Saint-Germain, según declaró a Ziggo Sport. Los Reds deben remontar el 2-0 de la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

El guardameta holandés, con 15 partidos internacionales, señala en una entrevista con Noa Vahle en Anfield: «He encontrado un punto débil: bajo los palos no está Donnarumma, sino Safonov».

Donnarumma fichó por el Manchester City el verano pasado; el PSG contrató a Lucas Chevalier como reemplazo, pero Safonov le quitó el puesto. El ruso ha rendido bien en las últimas semanas, aún así no convence a Krul.

«Mira, Donnarumma es de talla mundial», continúa Krul. «Su marcha es una gran pérdida, porque invirtieron 40 millones en Chevalier, que ahora está en el banquillo. Por los partidos que he visto de Safonov, la diferencia con Donnarumma es notable».

«Me parece un punto débil, sobre todo con los centros, así que ahí están las oportunidades para el Liverpool esta noche», concluye Krul. Vahle cree saber por qué Safonov es ahora el titular: «Enrique dice: es bueno con los pies, eso es lo que necesitamos».

Krul no está del todo de acuerdo: «Esa es la decisión del entrenador. Es relevante dejar en el banquillo a un fichaje de 40 millones. Se espera que sea el número uno. Luis Enrique es campeón de Europa, así que ¿quiénes somos nosotros para opinar?».

Sin embargo, se mantiene firme en su postura. «Safonov no es un portero de talla mundial. Todos los grandes clubes de Europa cuentan con porteros de talla mundial. Courtois, Neuer, Donnarumma… Eso es lo que realmente echo en falta esta noche en el PSG».