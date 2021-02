"Tijeretazo" en los clubes: emerge una nueva ola de recortes salariales

Los clubes tienen previsto aplicar nuevos recortes salariales y plantearán a los jugadores diferirles el pago a futuro de sus contratos

Rebajarse otra vez el sueldo o aceptar cobrarlo a plazos. Así de claro y sin matices es como la mayoría de los clubes de Primera y en menor medida, de Segunda, van a plantear a sus plantillas el pago de sus salarios. La plataforma de noticias 2Playbook ha hecho público un informe de situación en el que se demuestra que estas son las únicas opciones que quedan para no acabar la temporada 2020-2021 en números rojos. De momento, la deuda asciende a más de 700 millones de euros.

Varios directivos consultados por la publicación económica han confirmado que, en breve, los clubes pondrán sobre la mesa nuevas fórmulas de ahorro y que, de todas ellas, la que contemplan como mejor opción es la del diferimiento de pagos que ya ha empleado el F.C.Barcelona. ¿El motivo?.Temen que una negociación sobre una rebaja salarial directa pudiera afectar al rendimiento deportivo de algunos jugadores.

Las fuentes consultadas coinciden en que no les queda otra, pues esta es la única partida de gasto que puede mover la aguja. Por ahora, el único que ha movido ficha es el FC Barcelona, con el diferimiento de 172 millones de euros en cuatro años, mientras que el Real Madrid también anunció en asamblea que buscará un pacto con el vestuario que sirva para esquivar unas pérdidas previstas de 69,7 millones de euros.

“Pienso que serán diferimientos a corto plazo más que rebajas, ya que es un momento en que todos nos jugamos mucho en la competición”, constata un primer ejecutivo de larga trayectoria en el fútbol español. Y en su razonamiento no sólo está la cuestión puramente contable: “Es el peor momento del año en la curva de tesorería, ya que aún no entran el siguiente ingreso por televisión”

La situación no tiene visos de mejora. De hecho, LaLiga ya pidió a todos sus miembros que rehicieran los presupuestos de 2020-2021 para dejar a cero la recaudación por socios, abonados y taquilla, como adelantó 2Playbook . En dinero, eso implicaría forzar un ajuste extra de 285 millones de euros al de 423,1 millones que ya se pedía antes del mercado de invierno para asegurar el break even en el segundo ejercicio marcado por la Covid.

La marcha del mercado de invierno tampoco ha ayudado a aligerar el déficit existente. Pero los equipos de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank tienen derechos federativos en balance por 2.374 millones de euros, pero cuyo valor de mercado actual ronda los 5.315 millones de euros.

EL F.C. Barcelona, el modelo a seguir

“Hemos sido pioneros; muchos clubes seguirán nuestros pasos”, constatan desde los despachos del Camp Nou. Sobre todo porque el caso Barça también ha servido para dejar claro que los auditores no van a poner impedimentos a la fórmula de diferir los pagos en el tiempo. “Había dudad sobre si nos obligarían a reconocer todo el gasto en la temporada y se acabara convirtiendo en sólo una acción para proteger la caja”, admite en otro club, que aún estudia distintas fórmulas para cuadrar los números.

La fórmula escogida no es que entusiasme a los auditores, uno de los cuales señala a 2Playbook bajo anonimato que, “de entrada, suena fatal, aunque no guste hay pocos motivos técnicos para negarse”. La decisión final dependerá de cómo se hayan formulado los nuevos contratos de los jugadores, y sobre todo que sea por la vía del acuerdo aceptar que la ficha baja este año a cambio de subir en los siguientes. “Si ellos firman a cuenta y riesgo de que si marchan antes habrán perdonado dinero, poco se puede decir” , admite este auditor, que trabaja con uno de los top ten del fútbol español.

Liderazgo de La Liga y la Segunda División

A pesar de que la propuesta ya fue planteada y desestimada en su día, algunos directivos siguen pidiendo la mediación de La Liga para que la rebaja salarial sea un hecho y se imponga con un criterio único, marcado desde la patronal. Sería la manera de eliminar el riesgo de una bajada del rendimiento deportivo para quienes necesiten pasar la tijera.

“Es muy difícil; no todos necesitamos con tanta urgencia ajustar el gasto”, admite un presidente. De hecho, hay quienes ya han pronosticado beneficios para 2020-2021 incluso sin disponer de ingresos por taquilla. Ello, pese a que esa coordinación sí se está dando en la MLS, que ha renovado estos días su convenio, o en la Ligue-1, que aspira a imponer un tijeretazo del 30%.

En cuanto a la situación de LaLiga Smartbank, tiene sus matices porque, salvo los clubes con mayor carga presupuestaria, el resto no vaticinan malos augurios respecto a su futuro. En esta categoría, la televisión supone más del 75% de la cifra de negocio y, de no haber un nuevo parón, no seria necesario plantear nuevos recortes.

Los datos económicos, hoy

Según la actualización de noviembre, los clubes de Primera y Segunda tienen autorizado gastar 2.320,3 millones de euros en plantilla deportiva inscribible, es decir, primer equipo y cuerpo técnico, lo que supone un recorte del 19,8% respecto a los 2.893,5 millones con que cerraron 2019-2020.

El artículo sigue a continuación

Transcurridos dos meses de competición, sólo se habían logrado ahorros por 150,1 millones de euros respecto a este importe por lo que LaLiga da por hecho que más del 70% de los clubes tienen sobrepasado su límite de plantilla ,

La soluciones no son sencillas y las dudas…muchas. La principal, cuándo, si ahora mismo para dejar cerrado el plan de choque en dos años, o con un plan a dos tres años vista en los que se distribuyan estos costes confiando en una pronta recuperación de los ingresos, motivada por una mejora de la situación sanitaria.