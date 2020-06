Tigres tendría listo el regreso de Leo Fernández para el Apertura 2020

El delantero uruguayo dejaría anticipadamente a los Diablos Rojos para volver con los Felinos.

Sin duda alguna, Leo Fernández fue la revelación del concluído Clausura 2020. El uruguayo estuvo a préstamo con el , logrando en su primer torneo marcar ocho goles en diez partidos disputados, cifras nada despreciables para un elemento que no es delantero.

El préstamo del charrúa con los Diablos Rojos debía continuar por seis meses más, pero su desempeño fue tan sobresaliente que la directiva Felina tendría otros planes. Según información de mediotiempo, la cesión ya habría sido concluída, notificando a la institución Escarlata y al futbolista de la decisión.

Con esto, el uruguayo tendría la indicación de reportarse a las órdenes de Ricardo Ferretti en próximas horas, convirtiéndose seguramente en el fichaje bomba de Tigres para el Apertura 2020, sabiendo la calidad que ya mostró en la .

Sin embargo, no todo será miel sobre hojuelas para los de San Nicolás de los Garza, debido a que aún deberán dar de baja a un no formado en , pensando en darle cabida al sudamericano. Enner , Edu Vargas y Julián Quiñones son los jugadores que podrían ser sacrificados para ceder su puesto al nuevo elemento.