¿Tigre se puede quedar en Primera por ganar la Copa Superliga?

El Matador no se resigna y planea realizar una presentación en AFA para reclamar que el descenso se anule por su consagración en la final contra Boca.

Tigre se consagró campeón de la Copa Superliga apenas un mes después de haberse ido al descenso y rompió la Matrix en el fútbol argentino. Además de haber generado un conflicto a nivel continental con la CONMEBOL por su posible clasificación a las copas internacionales, que quedó saldado con su coronación en el Kempes y su pasaje garantizado para la Copa Libertadores 2020, el Matador logró que, por primera vez en tres décadas, los clubes se plantearan seriamente la posibilidad de eliminar los Promedios.

Sin embargo, más allá de este debate que quedó abierto a futuro, el título frente a Boca llevó a los dirigentes del conjunto de Victoria a ilusionarse con la posibilidad de quedarse en Primera: Tigre piensa en realizar una presentación formal en la AFA en la que sostendrá que su descenso debe anularse por haber sido campeón. Fue el propio Néstor Gorosito el que reconoció los planes en conferencia de prensa: "Vamos a ver si es verdad que hay un artículo que dice que el equipo que es campeón no desciende. El club va a hacer una presentación y se va a agarrar de eso para ver si se puede defender la categoría. Tengo entendido que está escrito y existe hace muchos años, si es así se tiene que respetar".

La supuesta regla de la que habló Pipo, sin embargo, no existe: en Viamonte siempre se esgrimió el argumento de "campeonato mata descenso", pero se trata de una norma no escrita, que nunca antes había tenido siquiera que ser considerada. Además, hay una cuestión central que no puede obviarse: Tigre se consagró campeón de un certamen que no es el mismo que lo condenó a la B Nacional, por lo que el argumento del Matador se ve muy debilitado.