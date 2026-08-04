La artista y bailarina Nora Fatehi, de origen marroquí y nacionalidad canadiense, puso fin a la creciente ola de especulaciones sobre su relación con el guardameta de la selección de Marruecos y del club saudí Al-Hilal, Yassine Bounou, al asegurar en una entrevista televisiva que no se trata de nada más que de una "querida amistad" con uno de los mejores porteros del mundo.

Según lo publicado por el portal "Erem News", Nora Fatehi apareció esta semana en el programa "The Kris Fade Show" para poner freno a los rumores que se difundieron ampliamente en las redes sociales durante las últimas semanas, tras sus repetidas apariciones junto a la estrella marroquí en varios actos públicos.

La artista, de 34 años, afirmó de manera tajante que su relación con Bounou no traspasa los límites de la amistad, negando así todos los informes que hablaban de una relación sentimental surgida entre ambos desde hacía meses, en un intento de acabar con la polémica que suscitaron sus apariciones conjuntas.

Una trayectoria estelar excepcional

Nora Fatehi nació el 6 de febrero de 1992 en la ciudad canadiense de Toronto, donde creció con una temprana pasión por las artes escénicas y el canto, antes de tomar la audaz decisión de trasladarse a la India a los veinte años para iniciar su carrera artística en el mundo del cine indio.

Nora se instaló en la ciudad de Bombay a finales de 2012 y principios de 2013, donde fijó su residencia en un lujoso apartamento en la exclusiva zona de "Worli", y comenzó su andadura en el mundo de Bollywood, que se convirtió en su plataforma de despegue hacia la fama mundial.

La artista de origen marroquí dominó con fluidez el idioma hindi, lo que le permitió trabajar principalmente en el cine indio de habla hindi, donde participó en numerosas películas que cosecharon un amplio éxito de público.

Irrupción en Bollywood y conquista de la fama

La carrera como actriz de Nora Fatehi arrancó oficialmente en 2014 con la película "Los tigres de los Sundarbans", pero su verdadera fama comenzó a fraguarse gracias a sus deslumbrantes números de baile en las películas indias, hasta convertirse en una de las bailarinas más destacadas del cine indio contemporáneo.

En 2016, Nora vivió la experiencia de la telerrealidad como concursante del célebre programa "Bigg Boss", y también participó en el programa de baile "Jhalak Dikhhla Jaa", lo que supuso un punto de inflexión decisivo en su rápido ascenso por la escalera de la fama y el estrellato.

Pero el momento clave de su trayectoria llegó en 2018, cuando apareció en la película "Satyameva Jayate" con su interpretación coreográfica de la canción "Dilbar" en su nueva versión, que logró un hito histórico al superar los 20 millones de reproducciones en la plataforma YouTube durante las primeras 24 horas de su lanzamiento, convirtiéndose así en la primera canción india en alcanzar esa cifra récord dentro de la India.

Presencia mundial en el Mundial

La fama de Nora Fatehi no se limitó únicamente al mundo del cine, sino que se extendió al escenario deportivo mundial, ya que en octubre de 2022 fue elegida para participar en la canción "Light the Sky" del Mundial de Catar 2022, en un paso que reforzó su presencia a nivel internacional.

La artista marroquí regresó con fuerza cuatro años después para participar en el espectáculo de inauguración del Mundial 2026, que acogieron Estados Unidos, Canadá y México, donde acaparó todas las miradas en la tercera ceremonia inaugural, celebrada en la ciudad de Toronto, su lugar de nacimiento, en el estadio "BMO Field", antes del encuentro entre Canadá y Bosnia.

Una fama que traspasa fronteras

Nora Fatehi cuenta actualmente con una enorme base de seguidores cercana a los 50 millones en la plataforma Instagram, lo que la convierte en una de las influencers más famosas del mundo árabe y de la India, algo que le ha otorgado una gran influencia en las redes sociales.

Y aunque Nora Fatehi ha alcanzado una amplia fama en el mundo del cine y las artes escénicas a lo largo de los últimos años, sus repetidas apariciones junto a Yassine Bounou durante los últimos meses la han introducido en un mundo completamente nuevo, el del fútbol y su amplia afición, lo que ha ampliado el alcance de su fama de una manera sin precedentes.

Las apariciones conjuntas de la pareja desataron una enorme ola de especulaciones e interrogantes sobre la naturaleza de la relación entre ambos, especialmente tras ser vistos juntos en varios actos sociales y deportivos, antes de que Nora zanjara la polémica con sus recientes declaraciones, en las que describió a Bounou únicamente como un "querido amigo".