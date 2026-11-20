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El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha lanzado un mensaje directo a su plantilla: los demás jugadores deben asumir responsabilidades en un periodo complicado por las lesiones. El equipo sigue sin poder contar con varias piezas clave, entre ellas el delantero brasileño Joao Pedro.

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Alonso exige más a la plantilla del Chelsea

Alonso ha dejado claro que espera una mejora considerable de los jugadores disponibles mientras el club afronta un número creciente de bajas. Pedro aún no está listo para regresar tras su lesión en el muslo. El delantero brasileño se ha perdido los últimos cuatro partidos del Chelsea en todas las competiciones . En ese periodo, el equipo de Alonso solo ha logrado una victoria y ha caído ante el Tottenham Hotspur y el Sunderland sin marcar. El jugador de 25 años también se perdió la derrota por 3-0 ante el Brentford en septiembre debido a un problema en la rodilla.

El exentrenador del Bayer Leverkusen fue tajante al hablar de lo que espera de los jugadores que tiene a su disposición. En una rueda de prensa celebrada el viernes, antes del encuentro del sábado contra el Leeds United, Alonso subrayó la necesidad de que todos asuman responsabilidades, especialmente después de que el Chelsea ya haya acusado esta temporada varias ausencias importantes. El equipo tuvo dificultades al comienzo de la campaña sin el centrocampista Moises Caicedo, que estaba de baja por un problema en el gemelo, mientras que el capitán Reece James sufre actualmente una lesión de rodilla.

«Los demás jugadores tienen que dar un paso al frente y demostrar que están preparados para competir y jugar en el Chelsea», afirmó Alonso. «Este es el nivel en el que estamos. Tenemos que lidiar con estas situaciones: con Moises, ahora con Joao y con Reece. Esperamos que vuelvan pronto y que no se note su ausencia, porque ahora mismo los necesitamos».

Las dificultades sin Joao Pedro

La importancia de Pedro para el equipo queda patente en las estadísticas : esta temporada es el máximo goleador del club en la Premier League, empatado con otro jugador, con cinco tantos.

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Para tratar de poner fin a la sequía goleadora, Alonso ha probado distintos planteamientos tácticos. En los dos últimos partidos, el entrenador optó por situar a Pedro Neto en una posición de ataque por el centro en lugar de recurrir a delanteros centros como Danny Welbeck o Emmanuel Emegha.

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La responsabilidad colectiva de marcar goles

Alonso insiste en que la responsabilidad de marcar no debe recaer únicamente en quien ocupe la posición de nueve. El Chelsea también tratará de mejorar sus resultados: suma 16 puntos en sus primeros 10 partidos de Premier League y ocupa la quinta posición, a dos puntos del Liverpool, cuarto, y a 11 del líder, el Arsenal.

El entrenador del Chelsea añadió: «No solo pueden marcar los delanteros. También podemos marcar en jugadas a balón parado con defensas y centrocampistas, así que, sin duda, es un trabajo de equipo. Joao es un jugador importante, pero esta vez tenemos que jugar sin él. Hasta ahora hemos probado distintas opciones y tenemos que seguir intentándolo».

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Noticias dispares sobre el estado físico de la plantilla

En el lado positivo, Emiliano Martinez ha regresado a la convocatoria por primera vez desde que se fracturó la mandíbula contra el Everton el mes pasado. El internacional argentino podría ser titular en lugar de Mike Penders, pero, si juega, no llevará la máscara protectora que le colocaron a finales del mes pasado para que pudiera seguir entrenándose pese a la lesión.

Sin embargo, la defensa sigue teniendo bajas. Jorrel Hato no estará disponible mientras continúa recuperándose de un problema de espalda. Sí regresa el joven defensa Josh Acheampong, que vuelve a ser una opción tras perderse el partido contra el Sunderland por un problema físico leve.