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El técnico italiano Antonio Conte no tardó en hablar tras ser ignorado por el Manchester United y lanzó un mensaje incendiario que sacudió Inglaterra, con una crítica velada pero dura a la directiva del club, después de que esta eligiera a Mauricio Pochettino en lugar de a él para dirigir al equipo.

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Conte aseguró que los clubes «tienen miedo a ganar» si les preocupan sus métodos, después de quedar descartado entre las opciones del Manchester United, en unas declaraciones recogidas por el «Daily Mail» que llegaron como respuesta directa a los informes que hablaban de la incomodidad del United ante su estilo apasionado y sus estrictas exigencias.

Conte era uno de los grandes candidatos para hacerse con el cargo en Old Trafford y figuraba, junto a Julian Nagelsmann, Eddie Howe y Unai Emery, en la lista de favoritos para suceder a Michael Carrick. Sin embargo, el Manchester United acabó eligiendo a otro entrenador que ya había dirigido al Chelsea y al Tottenham, Mauricio Pochettino, y pagó alrededor de 10 millones de libras esterlinas en concepto de compensación para convencerlo de dejar el banquillo de la selección de Estados Unidos.

Conte, que sigue sin equipo desde su salida del Nápoles en verano, respondió en el pódcast «Cronache di Spogliatoio»: «En primer lugar, permitidme abordar la cuestión de mi estilo. Si alguien tiene miedo de mi estilo, tiene miedo a ganar, porque esta metodología conduce a la victoria. Esa es mi respuesta».

El técnico italiano añadió: «El Manchester United tiene una historia muy rica, por eso me sorprende que alguien tenga miedo de un enfoque que busca devolver al club al lugar que realmente le corresponde. La última liga que ganó el United fue en 2013, con Ferguson».

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Conte habló con gran respeto de sir Alex: «Siento un enorme respeto por Ferguson. Leí su libro y, cuando estaba en Londres, tuve la oportunidad de visitar su casa y pasar un día con él. Le apasiona hablar de fútbol, aunque a veces su acento escocés puede resultar difícil de entender».

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Y continuó: «Gracias a su metodología y a su propio enfoque, convirtió al Manchester United en un gran equipo. Por eso algunas declaraciones me parecen ofensivas para el United, como si alguien se opusiera a que el club recupere su historia. La metodología es lo que necesitamos para lograr grandes resultados, y si lo que se sugiere es que esta metodología exige mucho esfuerzo, pues sí, es cierto. Todo el mundo tiene que trabajar duro, no solo los jugadores».

Conte siempre se ha caracterizado por su fuerte carácter, además de por una trayectoria repleta de éxitos. En el Chelsea chocó con el delantero estrella Diego Costa, con el defensa David Luiz y con la directiva del club, mientras que en el Nápoles se marchó un año después de ganar la Serie A, afirmando que el club sufría «demasiada hostilidad y odio».

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Conte también dejó el Tottenham tras una tensa rueda de prensa en 2023, en la que tachó a sus jugadores de «egoístas» y criticó la cultura del club. Sin embargo, eso no le ha impedido conquistar cinco títulos de la Serie A en sus etapas en la Juventus, el Inter de Milán y el Nápoles, además de la Premier League y la FA Cup con el Chelsea.

No es la primera vez que Conte habla públicamente en las últimas semanas tras ser vinculado con el Manchester United: el entrenador, de 57 años, ya negó haber puesto «condiciones concretas» para hacerse cargo del equipo.

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Por su parte, Pochettino, que ha tomado las riendas en Old Trafford, ha tenido un arranque acelerado: dirigió su primer entrenamiento el jueves y el domingo se sentará por primera vez en el banquillo del Manchester United en un esperado duelo ante el Liverpool en Anfield, en un momento en el que el equipo ocupa puestos de descenso tras ganar solo uno de sus diez primeros partidos.