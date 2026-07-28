Cuando Jürgen Klopp nombre en septiembre su primera convocatoria como seleccionador de Alemania, habrá una primera respuesta a muchas preguntas apasionantes: ¿cómo cambia el perfil de la selección alemana a nivel de efectivos en comparación con los algo más de dos años y medio bajo Julian Nagelsmann, que dimitió tras el fiasco del Mundial? ¿Qué jugadores dejarán de ser convocados por el momento? ¿Qué futbolistas incorporará Klopp y quizá les confiará un papel importante en la reconstrucción del buque insignia del fútbol alemán?

A Rocco Reitz le gustaría mucho ver su nombre en la respuesta a esa última pregunta. «Creo que el objetivo de todos es llegar a ser internacional algún día. Eso también está en mi lista», dijo Reitz recientemente en el marco de su presentación oficial en su nuevo club, el RB Leipzig. Si además se tiene en cuenta que el traspaso del centrocampista del Borussia Mönchengladbach al club sajón ya estaba cerrado en marzo, enseguida queda claro: a Klopp no debe de disgustarle precisamente Reitz.

Porque, al fin y al cabo, en el momento del cambio de Reitz al Leipzig todavía ni se contemplaba que Klopp fuera a ser seleccionador algo más de cuatro meses después. Entonces, el técnico de 59 años seguía siendo Head of Global Soccer de Red Bull y, en esa función, participó de forma decisiva en llevar a Reitz al RB. El estilo intenso del jugador de 24 años, su capacidad de esprint y su entrega apasionada hasta dejarse la piel por el equipo impresionan mucho a Klopp, según se cuenta. Como Reitz encaja tan bien con su fútbol a todo gas en el incansable estilo de juego del Leipzig, el nuevo seleccionador de la DFB se lo llevó a Leipzig; y por esas mismas razones podría tenerlo ahora en el radar para el centro del campo de la selección.

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Está claro que Klopp debe y puede liderar una reconstrucción en el equipo de la DFB. Comunicarlo así también de puertas afuera desde el principio, asumir de forma explícita los contratiempos y quizá entender uno u otro gran torneo como parte de una fase de transición, sin grandilocuentes promesas de títulos, parece importante para el nuevo hombre fuerte del fútbol alemán. «Hay talento. Pero hay que crear una expectativa con la que los jugadores puedan convivir», subrayó Klopp sobre el futuro del equipo de la DFB en torno a la final del Mundial como experto en MagentaTV. Tengo apuntados 57 jugadores de campo, dijo Klopp en su rueda de prensa de presentación. No dio nombres.

¿Apuesta Jürgen Klopp por Rocco Reitz en la reconstrucción del equipo de la DFB?

Llevado al caso de Reitz, eso significa lo siguiente: si Klopp, evidentemente, piensa muy bien de él porque lo llevó a Leipzig por 20 millones de euros, y además considera que encaja en el estilo enormemente intenso de sus equipos, podría ser uno de los jugadores llamados a convertirse en una pieza del puzle de la reconstrucción. Condición indispensable para ello: que Reitz se haga un sitio en Leipzig y gestione bien las circunstancias, en parte complicadas, de su traspaso.

En Mönchengladbach, en el club de su vida, para el que ya se calzó las botas con apenas siete años, es bien sabido que ha quedado muy señalado por haberse ido precisamente al RB. «Quien quiera esto no puede ser nunca nuestro capitán», se leía en un cartel en la grada visitante de los potros durante el partido de Gladbach en Leipzig en abril, unas semanas después de hacerse público el traspaso de Reitz. Más allá de todo el romanticismo futbolístico al que un movimiento así repugna, hay que destacar de forma positiva que para dar un paso así hace falta una buena dosis de confianza en uno mismo. Sobre todo porque existe cierto riesgo que aumenta la presión: si Reitz no se adapta en Leipzig, las burlas desde su antigua casa están aseguradas; y en la primera jornada, el primer rival de su nuevo hogar será precisamente el Gladbach.

A eso se suma otra variable: cuando Reitz fue fichado en primavera, en el banquillo del RB todavía estaba Ole Werner. Hasta qué punto el nuevo técnico jefe Martin Demichelis está convencido del exjugador del Gladbach es algo que aún está por verse. En líneas generales, Reitz parece predestinado para el fútbol del Leipzig por su capacidad de recorrido y de duelo, su agresividad sin balón y su juego sin adornos con la pelota. Por perfil, se parece mucho al ya marchado Xaver Schlager, a quien debe sustituir.

Como es previsible que Christoph Baumgartner siga de baja hasta finales de octubre, Reitz puede ir posicionándose en las primeras semanas de la próxima temporada en el centro del campo junto a Nicolas Seiwald o Assan Ouedraogo. Siempre y cuando él mismo esté completamente en forma. Una infección grave ya lo dejó fuera de combate al final de la pasada temporada y le acompañó de forma persistente durante los dos últimos meses. «Me siento bien, los valores son buenos. Semana a semana damos un paso más», se muestra optimista Reitz, aunque en el RB tuvo que empezar inicialmente con trabajo individual de readaptación.

¿Será Rocco Reitz internacional con Jürgen Klopp? La competencia es grande

Reitz se ha marcado como objetivo personal firmar el mayor número posible de goles y asistencias, un aspecto del que su juego ha carecido demasiado, sobre todo en los dos últimos años. Además, por supuesto, planea presentar una que otra carta de recomendación a Klopp. En la selección sub-21, Reitz se había convertido en una pieza fija durante la clasificación para la Eurocopa de 2025, y en el torneo del pasado verano volvió a ser un jugador absolutamente clave. Con la selección alemana fue subcampeón de Europa, firmó varias actuaciones brutales y brilló, sobre todo, por su capacidad casi inagotable para encadenar carreras intensas y arar cada metro del campo.

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Antes de la Eurocopa 2024, Reitz ya pudo asomarse a la absoluta, como es sabido, completó puntualmente los entrenamientos junto a Brajan Gruda, rindió bien y estuvo en la convocatoria para el amistoso contra Ucrania (0-0) a principios de junio de 2024. Sin embargo, Reitz sigue esperando hasta hoy su debut internacional, algo que bajo Klopp debería cambiar. Y aunque el relevo en el banquillo de la selección le favorece, la realidad es también, naturalmente, que la competencia en el seis y el ocho es bastante grande.

Con Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic, Klopp podría apostar en el centro del campo por un dúo que funciona de maravilla en el FC Bayern. Además, Reitz debe medirse con varios jugadores de calidad ya más asentados en la DFB, como Felix Nmecha (Borussia Dortmund), su nuevo compañero en Leipzig Ouedraogo, Tom Bischof (FC Bayern), Anton Stach (Leeds United) o Angelo Stiller (VfB Stuttgart). A ellos se suman grandes talentos sin ese bagaje previo, como Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen) o Noel Aseko (Eintracht Frankfurt), a los que Klopp podría convertir explícitamente en pilares del futuro en el nuevo arranque de la DFB.

Reitz también entra naturalmente en esa ecuación, sobre todo por su vínculo especial con Klopp. Lo decisivo será lo bien que consiga plasmar en el campo, en su nuevo club, las cualidades por las que el nuevo seleccionador se lo llevó hace unos meses al RB Leipzig. En cualquier caso, Reitz debería estar entre esos 57.