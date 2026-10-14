Lo dijo como comentarista de Prime Video durante la retransmisión del partido de Champions del Bayern en casa del Viking Stavanger. Kane figura entre los jugadores con más opciones de recibir el premio al mejor futbolista del mundo, aunque tiene rivales de peso como Lamine Yamal (FC Barcelona) y Kylian Mbappé (Real Madrid).

En el Balón de Oro, 100 periodistas de los 100 países mejor situados en la clasificación mundial de la FIFA pueden decidir con su voto quién recibe el galardón. ¿Es una desventaja para Kane? «Creo que, si votaran todos los entrenadores del mundo, ganaría Harry Kane», afirmó Kramer. El martes, el inglés marcó un doblete que permitió al Bayern rescatar al menos un punto en Noruega con un empate 3-3.

Kramer, sin embargo, no quería que sus palabras se interpretaran como un menosprecio a los medios. «Lógicamente, los periodistas también entienden de fútbol. Como entrenador, querrías tener a Harry Kane en tu equipo por encima de cualquier otro jugador. En mi opinión, tiene más valor para el Bayern que cualquier otro jugador para su equipo», explicó el excentrocampista.

¿Quién ganará el Balón de Oro según Christoph Kramer?

Sin embargo, Kramer no cree que los periodistas acaben eligiendo a Kane como ganador. El premio se entregará el 26 de octubre en una gala en París. «Como también influyen la magia y la apariencia, digo Lamine Yamal», señaló al jugador que, a su juicio, terminará llevándoselo.

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La votación del Balón de Oro suscita polémicas con frecuencia. En 2013, Franck Ribéry quedó tercero, por detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pese a haber ganado el triplete con el Bayern de Múnich. En 2024, todos los representantes del Real Madrid boicotearon la ceremonia tras enterarse de manera extraoficial de que Vinícius Júnior había quedado segundo, por detrás de Rodri, del Manchester City.