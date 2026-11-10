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El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, ha informado sobre sus gestiones para captar al joven delantero Nicolo Tresoldi. Mancini explicó el delicado proceso de incorporar a futbolistas con doble nacionalidad mientras Italia se prepara para partidos decisivos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Mancini explica la estrategia de Italia con los talentos que tienen doble nacionalidad

El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, ha explicado la estrategia del equipo nacional respecto a los jugadores con doble nacionalidad. Mientras Italia se prepara en Coverciano para sus próximos partidos de la Liga de Naciones contra Francia y Bélgica, Mancini señaló que seguir a talentos internacionales es una práctica habitual en el fútbol moderno.

La federación ha logrado seguir e integrar a jugadores con fuertes raíces italianas.

Mancini puso al joven defensa Matteo Palma como ejemplo destacado de la captación de jugadores con doble nacionalidad.

El interés por el delantero Nicolo Tresoldi continúa

Uno de los principales temas de conversación es el joven delantero Nicolo Tresoldi. Mancini confirmó que tanto él como Claudio Ranieri, miembro del cuerpo técnico, han hablado directamente con el jugador.

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«Hablé con Tresoldi, y Ranieri también», declaró Mancini en rueda de prensa.

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«Pero creo que él debe sentir que quiere jugar con la selección. Su padre es italiano; ganó la Eurocopa con la sub-21. Creo que hay posibilidades. Sabe que puede ser un jugador importante para el futuro; esperamos que tome la decisión correcta».

El deseo personal, clave para vestir la camiseta de Italia

Mancini subrayó que, aunque el cuerpo técnico puede presentar un proyecto deportivo claro, la decisión final depende por completo del vínculo emocional del jugador con Italia.

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«Hay muchos jugadores con doble nacionalidad. Todas las selecciones lo hacen. Intentamos seleccionar a algunos jugadores que son italianos y tienen doble nacionalidad», explicó Mancini.

«Conseguimos incorporar a Palma, que creo que puede llegar a ser un defensa muy bueno. Lo logramos con él y con otros jugadores. Después, le corresponde al chico elegir; sabe que puede ser importante para nosotros».

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Italia afronta dos pruebas decisivas en la Liga de Naciones

Mientras siguen las gestiones administrativas para asegurar la incorporación de talentos emergentes de cara al futuro a largo plazo, la atención inmediata de Mancini sigue centrada en el terreno de juego.

Italia se enfrentará a Francia el jueves en un San Siro con las entradas agotadas antes de viajar a Bruselas para medirse a Bélgica el domingo.

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Mancini espera que lograr buenos resultados y reavivar el entusiasmo de los aficionados haga que la camiseta de Italia resulte aún más atractiva para las futuras estrellas con doble nacionalidad.