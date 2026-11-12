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Mauricio Pochettino ha recibido el consejo de adoptar una postura inflexible ante la directiva del Manchester United mientras se acerca su regreso a la Premier League. El exentrenador del Chelsea y del Tottenham es el principal candidato para suceder a Michael Carrick en Old Trafford, pero Gary Neville, leyenda del club, cree que el argentino debe obtener garantías importantes antes de firmar.

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La inminente salida de Carrick y las conversaciones con la selección masculina de Estados Unidos

Se espera que el Manchester United destituya a Carrick el jueves tras un desastroso inicio de temporada. El Manchester United solo ha logrado una victoria en sus 10 primeros partidos de Premier League y ha mantenido la portería a cero en apenas uno de sus 15 encuentros en todas las competiciones.

El club ya se ha puesto en contacto con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para intentar que Pochettino regrese al fútbol inglés. Sin embargo, el argentino tendrá por delante una enorme tarea de reconstrucción si asume el cargo.

El equipo de Old Trafford ha encajado 19 goles en liga esta temporada, tres más que a estas alturas de la pasada campaña. Sus debilidades defensivas quedaron en evidencia en un reciente empate 4-4 contra el Aston Villa, en el que se vio 2-0 por detrás en los primeros cinco minutos.

Neville exige refuerzos en enero

En declaraciones a The Overlap, el excapitán del United Neville advirtió a Pochettino de que no debe aceptar promesas verbales de los dirigentes de Old Trafford. Insistió en que el técnico de 54 años debe exigir una inversión inmediata para reforzar una defensa que concede demasiados goles.

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«Hemos hablado de no creerse lo que dice un propietario cuando llega sobre lo que va a gastar», explicó Neville. «Si yo fuera Mauricio Pochettino ahora, me protegería todo lo posible. Lo hará con una indemnización».

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Neville recalcó que la llegada inmediata de refuerzos en enero no es negociable para el futuro entrenador. «Necesita dos defensas en enero», continuó. «Así que tiene que insistir en que le traigan dos defensas en enero. Tiene que exigir un presupuesto mínimo para el mercado de fichajes del próximo verano que le permita darle la vuelta a la situación. Tiene que exigir también un presupuesto para el verano siguiente».

Proteger su reputación con control sobre los fichajes

Entre las opciones defensivas actuales del United figuran Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu, Leny Yoro y Ayden Heaven. Neville teme que depender únicamente de estos jugadores haga imposible la tarea de Pochettino y le insta a asegurarse respaldo económico a largo plazo.

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«Tienen que dárselo o no debería aceptar el puesto», añadió Neville. «Sin esa defensa y ese centro del campo, por cierto, en el que se ha invertido algo de dinero... absolutamente [necesitan incorporar a dos buenos defensas]».

El comentarista reconoció la trayectoria de Pochettino en el desarrollo de jóvenes futbolistas, pero sostuvo que disponer de fondos de inmediato es esencial. «Al llegar, tiene que insistir en tener cierto control sobre los fichajes y algún tipo de presupuesto que le permita saber que puede cambiar el equipo de manera significativa.

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«Porque, si tiene a Dorgu de lateral izquierdo, a Mazraoui de lateral derecho y a Heaven y Yoro de centrales, tendrá que hacer un trabajo extraordinario como entrenador para que suban puestos en la clasificación».

Ultimando su llegada a Old Trafford

Está previsto que el United confirme oficialmente la salida de Carrick el jueves, mientras acelera las conversaciones con US Soccer para conseguir la liberación de Pochettino. Si el argentino acepta el puesto, su prioridad inmediata será corregir los problemas de una defensa que actualmente es la tercera peor de la Premier League, solo por delante de las del Ipswich Town y el Crystal Palace.

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Pochettino debe decidir pronto si la directiva de Old Trafford está dispuesta a satisfacer sus exigencias económicas antes de que se abra el decisivo mercado de fichajes de enero.