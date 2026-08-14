«Tiene que entender que lo voy a dejar en evidencia públicamente»: Frenkie de Jong, del FC Barcelona, carga contra periodistas en una entrevista

«Ya no voy a tolerar esto así sin más, porque tiene que entender que le señalaré públicamente cuando difunda cosas que no se corresponden con la verdad», dijo De Jong en una entrevista con los medios del propio club.

«Él» es Gerard Romero, periodista y conocido youtuber, a quien De Jong atribuye de inmediato una serie de afirmaciones falsas.

«Empezó cuando dijo que me negué a jugar contra el Atlético en la Champions League la temporada pasada», dijo De Jong. «Eso es falso, simplemente falso, sencillamente no es verdad. No entiendo cómo se puede llegar a afirmar algo así».

Dijo que entendía que la gente que solo hubiera leído la información de Romero estuviera enfadada con él, y que por eso ahora tenía que salir a la opinión pública, también para proteger su propia imagen.

Afirmación: ¿mala relación con Hansi Flick?

Pero eso no fue todo. «Luego dijo que mi relación con el entrenador era muy mala, lo cual es completamente falso», continuó De Jong. Explicó que su relación con el técnico Hansi Flick era todo lo contrario a mala. «Hablo mucho con él. Podéis preguntarle por todo esto. Eso es completamente falso».

De Jong también rechazó las informaciones de que su posición en el club fuera mala. «Y luego se dijo que iba a recibir una sanción. Otra vez fue Gerard Romero, y quiero mencionarlo porque creo que ya ha mentido más veces en el pasado».

De Jong dijo que con la entrevista quería desahogarse de la frustración y el enfado para concentrarse plenamente en su recuperación y en la próxima temporada. El centrocampista de 29 años arrastra una lesión de rodilla que sufrió en el Mundial con la selección neerlandesa.





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¿Qué pasa si el Barça ficha a Rodri?

Esta «le molesta muchísimo», pero sigue un plan claro junto al equipo médico del Barça y está haciendo todo lo posible para volver pronto a los terrenos de juego. De Jong no dio una fecha para su regreso.

El elegante técnico afronta su octava temporada con los catalanes, que lo ficharon en el verano de 2019 procedente del Ajax de Ámsterdam por más de 80 millones de euros. De Jong ganó con el Barça tres veces la liga española y dos veces la Copa del Rey. Ir a por el título de la Champions League es el objetivo declarado.

Últimamente hubo informaciones de que De Jong estaba cerca de salir de Barcelona porque ya no habría sitio para él, si el campeón del mundo Rodri acabara fichando por el equipo de Flick. El contenido y la ubicación de la entrevista más bien no apuntan a que el tiempo de De Jong en el Barça pudiera haberse terminado. Hasta ahora ha disputado 297 partidos oficiales con el campeón de España de los dos últimos años; la temporada pasada jugó 25 de los 38 partidos posibles en liga debido a varias pausas por lesión.