Un informe periodístico afirmó este lunes que hay un fichaje veraniego que ya está generando preocupación en el Paris Saint-Germain, que sufre desde el inicio de la temporada unos resultados decepcionantes.

Según lo publicado por el diario "L'Équipe", las cosas no marchan bien para Lucas Digne, que regresó al club este verano a cambio de 10 millones de euros.

Todavía no se ha adaptado al estilo de juego de Luis Enrique, algo que puede justificarse y entenderse hasta cierto punto en esta fase de la temporada. Pero lo más importante es que no posee necesariamente la mentalidad adecuada.

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El diario señaló: "París espera de él un espíritu diferente, un espíritu más rebelde".

Incluso su ausencia del once titular ante el Lille, pese a la baja de Nuno Mendes, puede considerarse una primera advertencia de Luis Enrique al exjugador del Barcelona.

"Tiene que despertar. Está bien que haya venido aquí aceptando el papel de segundo jugador, pero no está de vacaciones ni semirretirado. No decimos que sea así, pero no lo aceptaremos. Tiene que luchar e intentar ser mejor que Nuno, porque Nuno no jugará todos los partidos. Tiene que pelear; y eso también forma parte de su etapa de adaptación", declaró una fuente del Paris Saint-Germain.

Cabe señalar también que internamente se ha observado que Digne aún no ha alcanzado su plenitud física, a diferencia de algunos de los otros jugadores que disputaron el Mundial.

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Y mientras sus allegados aseguran que el jugador está "muy decidido" y listo para pelear por un puesto en el once titular, Digne quizá sea más consciente que nadie de que tendrá que elevar su nivel de rendimiento rápidamente.