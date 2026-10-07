«Por ese precio, tiene que aportar 15 goles y 15 asistencias», dijo a BetSelect.co.uk. Los Reds habían pagado en el verano de 2025 un traspaso de 125 millones de euros por el jugador de 23 años. En su primera temporada en Anfield, a Wirtz, igual que a todo el equipo, le costó cumplir unas expectativas que habían aumentado aún más tras las fuertes inversiones realizadas después de conquistar el título de liga.

Finalmente, Liverpool terminó quinto en la Premier League, a 25 puntos del nuevo campeón, el Arsenal. En verano, el técnico campeón Arne Slot tuvo que marcharse y fue sustituido por Andoni Iraola. Wirtz firmó siete goles y diez asistencias en todas las competiciones de la temporada 25/26, por lo que tendría que casi duplicar esas cifras para cumplir con la exigencia de Saunders.

El exinternacional galés abogó por que Wirtz juegue de forma consistente como mediapunta y no sea utilizado en la banda. «Si él es el hombre libre y puede moverse por todas partes, tiene que empezar a rendir. Jugar como diez es un salvoconducto para cualquier futbolista. No tienes que trabajar hacia atrás ni recibir balones de espaldas a la portería. Y tampoco se espera de uno que marque muchos goles», dijo Saunders, «pero sí hay que crear ocasiones».

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Saunders valoró positivamente que Wirtz ya se incorpore a los ataques hasta el final: «A muchos jugadores no les gusta llegar hasta el área pequeña porque tienen miedo de lesionarse allí. En su caso, ahora es una buena señal que sea valiente. Aunque todavía parece un poco liviano», advirtió Saunders.

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¿Cómo ven los aficionados del Liverpool a Florian Wirtz?

Wirtz está regularmente en el punto de mira de las críticas cuando al Liverpool le va mal, debido al elevado traspaso pagado al Bayer Leverkusen. «Creo que los aficionados todavía quieren que le vaya bien. Su actitud parece buena. Y se ve que se esfuerza», dijo Saunders. «Pero ya hemos llegado al punto en el que tiene que rendir», añadió.

En la temporada actual, Wirtz apenas suma una asistencia en seis partidos oficiales con los Reds, que en la liga vuelven a no pelear por lo más alto y ocupan la sexta plaza.