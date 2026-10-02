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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Daniel Buse
Traducido por

«Tiene este síndrome del ayudador»: críticas a la estrella del Bayern Joshua Kimmich

Alemania
J. Kimmich
Bayern Múnich
Bundesliga

El excomentarista de televisión Marcel Reif ha acusado a Joshua Kimmich, la estrella del Bayern de Múnich y capitán de la DFB, de padecer el "síndrome del ayudador".

Eso fue lo que dijo el hombre de 76 años al diario Bild. El motivo fueron las dos actuaciones del centrocampista en los duelos de la Nations League contra Países Bajos y Grecia, así como el 2-0 de la selección alemana contra Serbia el jueves, partido en el que faltó Kimmich.

"Es alguien que tiene ese síndrome de ayudante. En el campo y también fuera", dijo Reif, refiriéndose a Kimmich. "Hubo un tiempo en el que corría de un lado para otro como un trompo, por todas partes, porque quería resolverlo todo, algo que ni en el Bayern ni en la selección era realmente útil", añadió, y dejó claro que quería que eso se entendiera como una crítica.

Después del empate 1-1 contra Países Bajos y de la derrota por 0-1 ante Grecia, el nuevo seleccionador Jürgen Klopp prescindió de Kimmich, que contra Serbia en el puesto de seis fue sustituido por Aleksandar Pavlovic y Tom Bischof. El propio Kimmich le había pedido a Klopp "una, dos, tres, cinco, diez veces" que le dejara jugar, como confirmó el técnico antes del duelo de la Nations League, pero Klopp mantuvo su decisión.

¿Por qué Jürgen Klopp no dejó jugar a Kimmich?

El entrenador quería probar cómo se comporta el equipo cuando falta un jugador importante como Kimmich. "El fútbol debe mantenerse constante. La alineación no puede, principalmente porque los jugadores se lesionan", explicó tras el partido contra Serbia.

El Kimmich de 31 años había asumido en 2024 el brazalete de capitán en el equipo de la DFB de Ilkay Gündogan. El centrocampista debutó en mayo de 2016 con la selección absoluta de Alemania y desde entonces suma 116 internacionalidades (10 goles).

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