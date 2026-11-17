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El Liverpool ha entrado en escena para arrebatar un jugador destacado al que el Barcelona aspira a fichar con fuerza en los próximos meses.

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El Barcelona tiene un nuevo rival en la carrera por fichar a Arthur Dias, el joven defensa que despierta el interés de la dirección deportiva del club.

El Liverpool ha entrado en las negociaciones, lo que podría complicar una operación que ya estaba en el punto de mira de otros grandes clubes europeos.

Según la revista «Sports Illustrated», el club inglés se ha sumado a la puja por el defensa del Athletico Paranaense, de 19 años.

Las informaciones apuntan a que el Liverpool ha enviado ojeadores para seguir su rendimiento y valorar la posibilidad de ficharlo en los próximos mercados de fichajes.

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El interés del Barcelona por Arthur Dias no es nuevo: la dirección deportiva, encabezada por Deco, sigue desde hace tiempo la evolución del jugador brasileño, considerado uno de los defensas con más proyección de su país. Sus características (su juventud, su condición de zurdo y su capacidad para sacar el balón jugado desde atrás) encajan a la perfección con el perfil que busca el Barcelona para reforzar su defensa.

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Sin embargo, la intensidad de la competencia podría encarecer la operación. El Tottenham ya intentó ficharlo el verano pasado con una oferta cercana a los 20 millones de euros, pero el Athletico Paranaense la rechazó.

El club brasileño no tiene ninguna urgencia por vender, y las últimas informaciones indican que actualmente pide alrededor de 30 millones de euros.

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Otros clubes presionan al Barcelona

Y no se trata solo del Liverpool: además del Tottenham, otros clubes como el Bayer Leverkusen y el Leipzig también siguen a Arthur Dias, cuyo contrato con el Athletico Paranaense se extiende hasta diciembre de 2028.

El joven defensa, que ya ha disputado más de 50 partidos con el primer equipo del club brasileño, se ha convertido en uno de los talentos más codiciados de su generación.

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Aunque el interés del Barcelona se mantiene, la irrupción del Liverpool complica aún más la operación, que podría desembocar en una encarnizada batalla europea por hacerse con los servicios del jugador.

Por ahora, no hay indicios de que el Liverpool haya presentado una oferta oficial. Pero lo que parece claro es que el Barcelona tendrá que moverse rápido si quiere evitar que otro gran club europeo le arrebate a Arthur Dias.

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Unas características destacadas

Arthur Dias cuenta con grandes condiciones físicas, ya que mide 1,88 metros, y destaca por unas capacidades técnicas muy desarrolladas: es zurdo, pero ofrece un rendimiento que lo acerca a un jugador ambidiestro, y además es fiable en el pase, tanto en corto como en largo.

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También destaca por su velocidad y su capacidad de corrección, y juega sin problemas en ambos perfiles del eje de la defensa. Gracias a su calidad y a su personalidad sobre el terreno de juego, reúne sin duda las cualidades que encajan con el Barcelona.

El seguimiento del Barcelona a Dias forma parte de la estrategia de Deco de buscar con antelación jóvenes talentos en distintos mercados, con el objetivo de reforzar el equipo con futuribles antes de que se dispare su valor de mercado, mientras se sigue evaluando las necesidades de la línea defensiva entre el próximo mercado de invierno y el próximo verano.