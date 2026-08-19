Según informan Sky y Foot Mercato, el Werder ha aceptado una nueva oferta del Racing de Estrasburgo. Según Sky, el club francés de la máxima categoría abonará al conjunto del Weser una cantidad fija de 20 millones de euros por Coulibaly. A eso podrían añadirse hasta cinco millones de euros en bonus y, además, el Bremen se habría asegurado un 10 por ciento de una futura venta.

Según se informa, Coulibaly ha recibido el visto bueno de los responsables del Werder para pasar el reconocimiento médico en Estrasburgo. Desde hace meses se consideraba probable una salida millonaria del joven central de Bremen este verano.

Varios clubes importantes seguían al jugador de 19 años, que la pasada temporada logró consolidarse en la Bundesliga, entre ellos al parecer también el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain. Pero ante el inminente traspaso de Coulibaly a Estrasburgo hay un nombre especialmente interesante: el Chelsea.

Karim Coulibaly: ¿de Estrasburgo al Chelsea?

Es bien sabido que el consorcio BlueCo está implicado tanto en Estrasburgo como en los Blues, entrenados desde este verano por Xabi Alonso. Con frecuencia, los jugadores pasan de un club asociado a otro por la vía rápida, por lo que es probable que Coulibaly vea a Estrasburgo como un trampolín hacia el Chelsea.

Al fin y al cabo, los londinenses también eran uno de los grandes clubes a los que se atribuía insistentemente interés en el joven, y según ha trascendido ven un gran potencial en Coulibaly. Algo interesante para el Werder: si Estrasburgo traspasa al zurdo al Chelsea por mucho dinero en el transcurso de los próximos años, el club de la Bundesliga también se beneficiará gracias al porcentaje de futura venta.

Coulibaly, que llegó al Werder en 2024 procedente de la cantera del eterno rival Hamburger SV, se vio inicialmente arrastrado al once titular del conjunto del norte de Alemania al comienzo de la pasada temporada por los problemas de personal. Como rindió bien, se mantuvo allí en gran medida y en 2025/26 sumó 27 apariciones en la Bundesliga (un gol).

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Con un paquete global de 25 millones, Coulibaly se convierte ahora en la segunda venta más cara de la historia del club de Bremen, solo por detrás del legendario mediapunta brasileño Diego (traspasado en 2009 por 27 millones de euros a la Juventus de Turín). Los ingresos por traspasos del Werder este verano superan así los 40 millones de euros y los responsables, con el director general de fútbol profesional Clemens Fritz al frente, disponen de dinero fresco para seguir reforzando la plantilla. El principal objetivo sería fichar en propiedad al centrocampista Cameron Puertas, que ya estuvo cedido recientemente. Su club de origen, el Al-Qadsiah, quiere al parecer unos diez millones de euros de traspaso.

Karim Coulibaly está considerado una esperanza para la selección de la DFB

Coulibaly, cuyo contrato con el Bremen en realidad se extiende hasta 2029, llega mientras tanto a un joven equipo de Estrasburgo que en 2025/26 alcanzó las semifinales de la Conference League. Sin embargo, tras acabar octavo en la Ligue 1, los franceses no disputan competición internacional esta temporada.

De cara al futuro, Coulibaly está considerado como una posible esperanza de la selección de la DFB. Desde la sub-17 pasó por las categorías inferiores de Alemania y a finales de marzo debutó con la sub-21 en el partido de clasificación para la Eurocopa ante Irlanda del Norte (3-0). No obstante, la DFB está advertida: Coulibaly tiene raíces en Costa de Marfil y los marfileños ya habrían tratado de convencer al nacido en Oldenburg para que cambiara de federación.