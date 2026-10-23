«¡Tiene carisma!»: Mikel Arteta revela la exigencia especial que se le ha planteado a Declan Rice en el Arsenal

Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, elogió a Declan Rice por haber reforzado su liderazgo esta temporada. El técnico español explicó que exige expresamente a su centrocampista estrella control emocional y presencia en los momentos de máxima presión.

Anuncios

Arteta exige un alto nivel de liderazgo a Rice en el centro del campo

Mientras el Arsenal se prepara para recibir al Everton en el Emirates Stadium, el entrenador Mikel Arteta ha destacado la creciente influencia del centrocampista Declan Rice. Más allá de sus aportaciones físicas y técnicas sobre el terreno de juego, Arteta ha hecho especial hincapié en que Rice desarrolle un control emocional absoluto.

El Arsenal afronta el partido del fin de semana con el objetivo de ampliar su racha de cinco encuentros sin perder en todas las competiciones, después de lograr un trabajado empate 2-2 ante el Bayern de Múnich en la Champions League.

Arteta considera que un liderazgo de primer nivel es esencial para que el Arsenal afronte los exigentes retos que tiene tanto en la Premier League como en Europa.

Arteta exige carisma y presencia a Rice

En declaraciones a los medios, Arteta explicó las cualidades concretas que exige al internacional inglés. «Realmente veo un avance en el dominio y el control emocional de Declan», afirmó Arteta.

Anuncios Anuncios

«Es algo que le exijo porque conozco a la persona, conozco su carisma».

Related Topics

«Creo que es muy importante marcar el listón, especialmente cuando las cosas no están donde queremos que estén y seguimos intentando conseguirlo, para generar esa confianza y convicción en el equipo», añadió el entrenador.

Los goles del centro del campo y la agresividad táctica

Arteta también subrayó la responsabilidad colectiva de sus centrocampistas de influir en los partidos en el último tercio del campo. Al igual que Martin Odegaard y Bruno Guimaraes, Rice tiene libertad para incorporarse al ataque y llegar al área rival.

Anuncios

«Eso es lo que necesitamos en función de la posición que ocupen ese día: que tengan esa libertad y, sobre todo, la agresividad para penetrar y hacer daño al rival», señaló Arteta.

Esta flexibilidad táctica permite al Arsenal superar defensas cerradas como la que se espera del Everton de David Moyes.

Anuncios

El Arsenal busca mantener el impulso ante un calendario exigente

Con Rice como referente de la mentalidad del equipo sobre el césped, el Arsenal aspira a sumar otros tres puntos vitales en el norte de Londres.

El Arsenal afronta un exigente calendario de tres partidos en seis días que pondrá a prueba la resistencia psicológica y física de la plantilla de Arteta.

Anuncios

El Arsenal comenzará su partido contra el Everton el sábado a las 14:00 GMT, mientras continúa su lucha por conquistar títulos nacionales.