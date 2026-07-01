Tiene 60 años... El primer gol deja a Inglaterra fuera del Mundial

La selección del Congo tiene una ventaja histórica que podría sorprender a Inglaterra en el Mundial 2026.

En el duelo de la ronda de 32 en Atlanta, Congo solo necesitó siete minutos para abrir el marcador ante Inglaterra.

Según la BBC, Inglaterra no gana un Mundial desde hace 60 años cuando recibe el primer gol.

La última vez que los «Tres Leones» remontaron un marcador en contra para ganar un Mundial fue en la final de 1966, celebrada en Inglaterra, con un 4-2 final.

Desde entonces ha ido por detrás en 13 partidos mundialistas sin ganar ninguno, racha que buscará romper ante la República Democrática del Congo para seguir viva en el torneo.

El ganador se medirá a México, que avanzó tras vencer 2-0 a Ecuador.