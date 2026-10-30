Tielemans revela la postura del vestuario del United sobre la continuidad de Carrick

El belga Youri Tielemans, centrocampista del Manchester United, aseguró que los jugadores de los Red Devils sintieron una gran alegría por la decisión de la directiva de mantener a Michael Carrick en su cargo como director técnico del equipo, en medio de la peor racha de resultados negativos que atraviesa el club desde 2015.

Las previsiones apuntaban de forma generalizada a que Carrick sería el primer entrenador destituido en la Premier League esta temporada, tras la abultada derrota que sufrió en su propio terreno por (3-0) ante el Bournemouth, que llegó después de otra decepcionante derrota por (4-1) frente al Como en la Liga de Campeones de Europa.

Sin embargo, la directiva de los Red Devils optó por no tomar una decisión precipitada, concediendo a Carrick, quien vistió la camiseta del club como jugador entre 2006 y 2018, el tiempo suficiente para enderezar el rumbo y volver a encarrilar las cosas.

Por su parte, Tielemans, que llegó al United procedente del Aston Villa durante el mercado de fichajes de verano como uno de los tres refuerzos para reforzar el centro del campo, reveló que la presencia de Carrick fue una de las principales razones de su decisión de trasladarse al teatro de los sueños, "Old Trafford".

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En declaraciones a la cadena "TNT Sports", Tielemans dijo: "Vine aquí en parte por él, porque quería contar conmigo y que ayudara al equipo".

Y añadió, reafirmando el apoyo del vestuario al entrenador, según recogió el sitio ESPN: "Por eso estoy muy contento de que se quede, y todo el equipo no quiere un cambio repentino. No queremos un cambio radical que desestabilice todavía más la situación; más bien necesitamos estabilidad, seguir trabajando duro, y las cosas cambiarán a mejor en algún momento".

Cabe recordar que el Manchester United no ha logrado ninguna victoria en sus últimos 8 partidos en todas las competiciones, y actualmente ocupa el puesto 16 en la tabla de clasificación de la Premier League con 7 puntos y a un punto de diferencia del Nottingham Forest, que se sitúa en el primero de los puestos de descenso.

El Manchester United espera enderezar el rumbo cuando se desplace mañana sábado para enfrentarse al Chelsea, en uno de los grandes duelos esperados dentro de los encuentros de la novena jornada de la Premier League.