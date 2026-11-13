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Thomas Tuchel ha instado a los aficionados de Inglaterra a dejar atrás sus reproches a Ben White después de que el defensa del Arsenal recibiera pitos en el último partido de la selección. Pese a la victoria ante Croacia, la tensión que persiste por el anterior alejamiento de White de la selección sigue dando que hablar en Wembley.

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Los pitos que aún recibe White en Wembley

White entró como suplente durante la victoria de Inglaterra por 2-1 ante Croacia en la Liga de Naciones el jueves. El jugador de 29 años recibió los pitos de parte de la afición local, en marcado contraste con los cálidos aplausos dedicados al veterano centrocampista croata Luka Modric.

La hostil acogida tiene su origen en la abrupta salida de White del Mundial de 2022 en Qatar, cuando Gareth Southgate era seleccionador. Tras un presunto enfrentamiento con Steve Holland, entonces entrenador asistente, el defensa del Arsenal se apartó de la selección por motivos personales.

Aunque recientemente sugirió que los aficionados no reaccionarían de forma negativa si conocieran toda la historia, White se ha negado a señalar a nadie. Ya recibió los pitos del público cuando regresó por primera vez a la selección en marzo, antes de perderse el Mundial posterior por lesión.

Tuchel pide pasar página

Pese a los pitos audibles en Wembley, Tuchel aseguró que no llegó a percibirlos. El seleccionador de Inglaterra expresó, en cambio, su deseo de que los aficionados dejen atrás lo ocurrido y respalden plenamente al defensa.

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«No oí los pitos, sinceramente», dijo Tuchel. «Sí oí los aplausos para Luka Modric, lo cual está bien porque se los merece. Es una leyenda del fútbol, pero, sinceramente, no oí los pitos para Ben. Pensaba que habíamos dejado atrás ese capítulo. Espero que no vuelva a ocurrir. Es uno de nuestros jugadores».

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El técnico alemán destacó la actitud intachable del defensa desde su regreso a la selección.

Tuchel añadió: «Desde que estoy al mando, tiene muchas ganas de venir y estar con el grupo. No ha dado un paso en falso desde que estoy al mando. Solo puedo juzgarlo por lo que veo y por lo que he vivido, y su actitud es del más alto nivel. Puede ayudarnos mucho a ganar partidos. Como he dicho, forma parte de nuestro grupo y vamos a protegerlo. Protegemos a nuestro grupo. Merece estar con nosotros y, sí, espero que podamos empezar una nueva etapa para él».

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Sin dudas sobre su compromiso

Preguntado por si la persistente hostilidad podría llevar a White a apartarse de nuevo y de forma definitiva de la selección, Tuchel descartó rápidamente esa posibilidad.

«No lo creo. No quiero darle más importancia de la que tiene. No lo creo y espero que no», explicó Tuchel. «Siempre me ha parecido comprometido, entregado y con ganas de incorporarse a la concentración y recibir la convocatoria. Ha tenido demasiadas lesiones. Es un jugador de gran calidad y, sinceramente, ni siquiera sé qué pasó ni cuáles fueron los motivos de fondo de su salida de la concentración».

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El entrenador reiteró su plena confianza en el jugador del Arsenal: «Así que, como he dicho, desde que estoy al mando no hay motivos para dudar de su compromiso ni de su pasión. No quiero pensar ahora en términos tan extremos. Superó los pitos la última vez. Esta vez no los oí y puede jugar a un gran nivel. Lo demuestra semana tras semana con el Arsenal».

Espera el duelo contra España

La situación de White acabó siendo un asunto secundario en una noche en la que Inglaterra aseguró su plaza en los cuartos de final de la Liga de Naciones de marzo. El gol que abrió el marcador de Morgan Rogers y un penalti decisivo de Harry Kane, en su 126.º partido con Inglaterra, una cifra récord, neutralizaron el tanto de Petar Sucic para los visitantes.

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Inglaterra viaja ahora para enfrentarse el domingo a España, líder del Grupo A3, sabiendo que una victoria le asegurará el primer puesto.