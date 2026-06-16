Thomas Tuchel está bajo enorme presión y podría ser destituido tras el Mundial como seleccionador de Inglaterra

Thomas Tuchel podría ser despedido como seleccionador de Inglaterra tras el Mundial, según BILD. Su contrato incluye una cláusula de rendimiento.

Gracias a ella, la FA puede despedir a Tuchel si los resultados en el Mundial no cumplen las expectativas. El objetivo de los Tres Leones es ganar el torneo, así que la presión sobre el técnico es enorme.

Mark Bullingham, presidente de la Federación Inglesa, rechazó dar detalles y calificó la cláusula de «normal» en los contratos de la FA.

Pese a ello, en febrero la federación renovó su confianza en Tuchel y amplió su contrato hasta 2028.

«Es un técnico de primer nivel muy cotizado y sabíamos que estaba haciendo un trabajo excelente; no podemos esperar que se quede de brazos cruzados», añadió.

Inglaterra debutará el miércoles ante Croacia, y luego se medirá a Ghana y Panamá.

Antes del torneo, Tuchel ya afronta problemas: Toni Livramento se retiró por una lesión en el isquiotibial y fue reemplazado por Trevoh Chalobah, por delante de Trent Alexander-Arnold. Lee aquí la explicación.