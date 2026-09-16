Thomas Tuchel ha realizado una llamativa declaración en el reportaje Reflections: England's World Cup Journey. Al seleccionador de Inglaterra le pesa no haberse comido un poco de césped tras el partido del Mundial contra México.

En el reportaje se repasa la aventura mundialista de Inglaterra este verano. Finalmente, el país terminó tercero, después de imponerse a Francia en el partido por el tercer puesto por un espectacular 4-6.

Uno de los encuentros más llamativos fue el de octavos de final, contra México. Inglaterra mandaba por 1-2 cuando Jarell Quansah vio la roja directa. Después llegó el 1-3, pero México recortó hasta el 2-3. Siguió un final de partido emocionante, pero Inglaterra resistió.

Tuchel recuerda aquel duelo con una sensación muy positiva. “Después del partido le envié un mensaje a un amigo, en el que escribí: ‘Me arrepiento de no haber comido un poco de césped al final, para que algo de este momento se hubiera quedado para siempre en mi cuerpo’”, cuenta.

“Este partido lo tuvo todo. Y si aún necesitabas una prueba de lo que esto significaba para los jugadores y de cómo se trataban entre ellos, ese fue el momento en el que Jordan se cayó y se rompió el brazo”.

Con ello, Tuchel se refiere al momento en el que Jordan Henderson se cayó por encima de la valla publicitaria tras el partido y, por tanto, se rompió el brazo. “En un segundo, los jugadores ya estaban allí. Dejaron de celebrar la victoria y formaron un círculo de protección alrededor de Jordan. Fue algo muy especial…”

Después de haber derrotado a México, Inglaterra también fue demasiado fuerte para Noruega en cuartos de final: 1-2. En semifinales, Inglaterra perdió contra Argentina, tras lo cual sí logró llevarse el bronce.