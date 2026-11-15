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Thomas Tuchel ha dejado a Jarrad Branthwaite fuera de la convocatoria de 23 jugadores de Inglaterra para el decisivo partido de la Liga de Naciones del domingo contra España en Madrid. Dan Burn y James Hill, convocados a última hora, parecen estar ahora por delante del defensa del Everton. James Garner y Josh King también se han quedado fuera tras recuperarse Ezri Konsa y Djed Spence para el viaje en el que se enfrentarán a los campeones del mundo.

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Branthwaite, Garner y King, descartados para el partido ante España

Inglaterra viajó a España con 26 jugadores, pero las normas de la UEFA solo permiten inscribir a 23 en la convocatoria para un partido de la Liga de Naciones, lo que obligó a Tuchel a reducir su lista. El regreso de Konsa y Spence, que se perdieron la victoria por 2-1 del jueves ante Croacia en Wembley, ha aumentado la competencia por los puestos en defensa.

Según el Daily Mail, Burn y Hill, que no estaban en la convocatoria inicial pero fueron incorporados la semana pasada, han adelantado a Branthwaite en el orden de preferencias. Branthwaite ha disputado dos partidos como suplente a las órdenes de Tuchel, con un total de 28 minutos.

Tuchel explica sus dudas sobre Branthwaite

Tuchel ya había dado una pista sobre sus dudas antes del partido contra Croacia, cuando cuestionó la adaptación de Branthwaite al estilo de juego de Inglaterra. «Jarrad Branthwaite lo está haciendo muy bien, pero el estilo de juego del Everton es muy diferente al nuestro», afirmó el seleccionador.

Tuchel eligió después a Burn por delante de él ante Croacia y explicó: «Se ve enseguida que Dan Burn se hace oír mucho en los entrenamientos y está más acostumbrado a este estilo por las dos últimas temporadas en el Newcastle con Eddie Howe, en las que hacían una presión alta y marcajes individuales».

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Garner se queda sin la oportunidad de dar continuidad a su actuación ante Croacia

Garner sustituyó a Declan Rice en el minuto 77 ante Croacia y creyó haber marcado su primer gol con Inglaterra, pero el VAR lo anuló por fuera de juego. Ahora se pierde la oportunidad de dar continuidad a esa breve actuación frente a los campeones del mundo.

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King recibió su primera convocatoria con la selección absoluta tras un impresionante comienzo de temporada con el Fulham, pero tendrá que seguir esperando para debutar. Jobe Bellingham y Hill, también convocados por primera vez, están incluidos, al igual que Ben White, que recibió abucheos cuando entró al campo ante Croacia.

¿Qué le espera a Inglaterra en Madrid?

Konsa podría regresar directamente al once titular, mientras que James Trafford apunta a sustituir a Jordan Pickford en la portería, según BBC Sport.

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Inglaterra está a tres puntos de España en el Grupo A3, pero tiene una mejor diferencia de goles, por lo que una victoria le asegurará el primer puesto y un cruce de cuartos de final en marzo contra el segundo clasificado de otro grupo de la Liga A.