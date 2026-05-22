Thomas Tuchel ha anunciado la convocatoria de Inglaterra y ha dejado fuera a Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire y Trent Alexander-Arnold.

La sorpresa llegó el jueves al anunciarse que Maguire, Palmer y Foden se quedaban fuera del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El viernes, Sky Sports añadió que Alexander-Arnold y Luke Shaw tampoco están en la lista definitiva para la fase final.

Tuchel ha elegido a tres porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

En defensa se quedan fuera Alexander-Arnold, Maguire y Shaw, mientras que sí entran Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham Hotspur).

En el centro del campo sorprende la inclusión del exjugador del Ajax Jordan Henderson (Brentford), junto a Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United) y Eberechi Eze (Arsenal).

En ataque: Harry Kane (Bayern de Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelona) y Anthony Gordon (Newcastle).