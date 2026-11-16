Thomas Tuchel carga contra el «doble castigo» tras la expulsión de Elliot Anderson en la heroica victoria de Inglaterra ante España

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Thomas Tuchel arremetió contra la decisión de expulsar a Elliot Anderson durante la dramática victoria de Inglaterra por 3-2 ante España el domingo por la noche. Pese a la inferioridad numérica, Inglaterra firmó una actuación sensacional y puso fin a la increíble racha de 43 partidos sin perder de los campeones del mundo.

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Una roja desata el drama en Madrid

Inglaterra tomó el control en Madrid al adelantarse por 3-0, antes de que una decisión crucial en la segunda parte amenazara con torcerle la noche. Anderson, fichaje de verano del Manchester City, fue expulsado con roja directa por cometer una falta sobre Lamine Yamal y evitar una ocasión manifiesta de gol.

España transformó el penalti resultante y marcó un segundo gol que dio paso a un final de infarto. Obligada a defender con diez jugadores durante la última media hora, Inglaterra resistió una presión incesante en los minutos finales para asegurar la victoria y el primer puesto de su grupo en la Liga de Naciones.

Tuchel cuestiona el «doble castigo»

Tras el partido, Tuchel expresó su frustración por la combinación de penalti y expulsión, y comparó el agotador tramo final con la anterior victoria de Inglaterra con diez jugadores en el Estadio Azteca de México.

«Para mí, la tarjeta roja fue como revivir lo del Azteca», dijo Tuchel. «Contra este equipo, media hora parece dos horas. Tiene muchísima calidad. Ves venir el segundo gol y queda muchísimo tiempo por superar. Así son las cosas.

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»Demostramos que, sin la tarjeta roja, habríamos conseguido una victoria clara. En conjunto, fue una actuación brillante. Fuimos el mejor equipo. Firmamos una actuación fantástica de principio a fin. La tarjeta roja y el penalti siempre suponen una decisión importante, y necesito entender por qué se aplica un doble castigo.

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»Después fueron 30 minutos larguísimos, pero no quiero centrarme en eso. Hubo muchísimas cosas positivas en lo que habíamos conseguido tras 60 minutos. Fue merecido».

Una victoria de autoridad pone fin a la histórica racha de España

Más allá de la polémica arbitral, poner fin a la racha de 43 partidos sin perder de España en casa supone un hito para el equipo de Tuchel. El seleccionador inglés elogió la disciplina táctica y la valentía de sus jugadores antes de la tarjeta roja.

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«Conseguimos esa victoria de autoridad», añadió Tuchel. «Y la conseguimos con merecimiento. Eso es aún más importante. Nos centramos en nuestro juego y en nuestra actitud, y eso fue lo que hicimos. No puedo elogiar lo suficiente al equipo.

»Sabíamos que necesitábamos una actuación completa. Lo dimos todo. Fuimos valientes con el balón, pacientes sin él, ambiciosos en campo contrario y pacientes en el nuestro. Cerramos los espacios.

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»Estuvimos a la altura. Fue una actuación colectiva fantástica por espíritu y energía. En cuanto a calidad futbolística, estuvimos al máximo nivel».

El centrocampista Declan Rice compartió el orgullo de su seleccionador e insistió en que Inglaterra podría haber marcado más goles de haber mantenido a sus once jugadores sobre el césped: «La tarjeta roja cambia el curso del partido porque, sinceramente, podríamos haber marcado un par de goles más.

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»Si no nos quedamos con diez, tenemos más el balón, empezamos a ver cómo salen más a presionar y aparecen más espacios. Entonces empiezas a ver entradas como las que vimos en la segunda parte. Media hora con diez jugadores. Ganar 3-2 a ese equipo, que llevaba 43 partidos invicto, es algo enorme».

Inglaterra gana impulso al frente de su grupo

Tras asegurarse el primer puesto de su grupo en la Liga de Naciones, Inglaterra afronta lo que viene con mucha confianza después de demostrar que puede superar en juego a los campeones del mundo en su propia casa. Tuchel tratará ahora de trasladar a la siguiente etapa de su mandato el alto nivel mostrado durante la primera hora en Madrid.